Más de 7.000 personas se congregan en Ciudad Real para celebrar la romería de la Virgen de Alarcos

Romería de Alarcos de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha celebrado este domingo su Romería de la Virgen de Alarcos con una participación de entre 7.500 y 8.000 personas, según fuentes municipales, que llevadas por la devoción no han dudado en acompañar a una de las imágenes más veneradas de Ciudad Real y sus pedanías en su día grande a pesar de las altas temperaturas que se han registrado a medida que avanzaba la mañana, lo que ha hecho que la salida desde la iglesia de San Pedro se haya adelantado media hora.

A partir de ahí, otro momento importante se ha producido a las puertas de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, cuando los portadores de la Hermandad de la Flagelación (antes la habían llevado integrantes de las peñas 'Los ke faltaban' de Valverde y del Athletic Club de Bilbao) han cedido el testigo a la reata de mulas de Tomelloso, momento también en el que la Agrupación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado ha emocionado con su interpretación de las Seguidillas Manchegas de Ciudad Real, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

En la pedanía de La Poblachuela, con migas, gachas y limoná, los huertanos han dado a los romeros un respiro en el camino antes de afrontar la subida al cerro, a cuyo pie ya esperaban los mozos portadores de Valverde para protagonizar otro de los momentos más emocionantes del día.

Ya en la misa de San Pedro, se apreciaba una importante afluencia de público que apuntaba a que se iba a superar la cifra del año pasado. "Es uno de los momentos y un día del año que todos los romeros estamos esperando, desde la Hermandad de Alarcos es el día más importante que tenemos", ha recordado emocionada su presidenta, acompañada del nuevo hermano mayor, el joven Álvaro Monsalve, quien antes de marchar en romería tenía un momento para recordar "a todos los que me enseñaron la devoción a la Virgen de Alarcos" y se mostraba agradecido con haber podido recibir este honor con el "espero estar a la altura".

La concejala de Festejos, Mar Sánchez, ha subrayado que, sobre todo lo demás, "Alarcos es historia y tradición, es orgullo de una ciudad como Ciudad Real en la que ya vemos cómo están San Pedro y sus alrededores para acompañar a nuestra Virgen", con el deseo también de que la jornada transcurriera sin incidentes y el agradecimiento tanto a la Hermandad como a todos los servicios municipales implicados en este día por la labor que hacen para que todo salga bien.

Ya desde la parada en La Poblachuela, el alcalde de Ciudad Real ha indicado que "un año más vemos cómo crece la tradición alrededor de la Virgen de Alarcos, es algo que viene unido a la historia de la ciudad y en los últimos años la dimensión que está cogiendo la Romería es cada vez mayor, y eso es gracias a la implicación de la gente". Francisco Cañizares también se ha sumado a las palabras de gratitud a quienes hacen posible esta jornada.

Una vez en la ermita, se ha realizado una ofrenda floral a la Virgen y han interpretado sus bailes folclóricos tanto la asociación de coros y danzas de María José Melero, como los participantes en el XXVII Festival Nacional de Folclore Virgen de Alarcos, destacando la presencia del grupo Güerma de Lanzarote.

A partir de ahí, tanto la Federación de Peñas Alarcos como las peñas y asociaciones de la ciudad han convidado a limoná y a degustar diferentes platos típicos manchegos a los romeros, en una jornada que se alargará hasta bien entrada la noche.

Este lunes, se celebrará la tradicional función religiosa y posterior procesión alrededor de la ermita.