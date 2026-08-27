Más de 70.000 menores participan en el Plan Corresponsables de C-LM con 3.500 empleos generados cada año

La consejera de Igualdad, Sara Simón, en atención a medios. - JCCM

GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha reivindicado las actividades de conciliación impulsados por la Junta este verano y la "enorme utilidad" del Plan Corresponsables del Gobierno regional, apuntado a las cifras de participación de más de 70.000 menores o la generación de 3.500 empleos, principalmente femeninos.

Así lo ha afirmado Simón, durante una visita al programa 'Sin cole en los barrios' en Guadalajara, cuyo Ayuntamiento ha recibido más de 1.740.000 euros de financiación durante estas cinco ediciones para desarrollar programas del plan, según ha informado . La titular de Igualdad ha destacado allí la "enorme utilidad" del Plan Corresponsables del Gobierno regional, apoyándose en cifras como la participación de más de 70.000 menores o la generación de 3.500 empleos, principalmente femeninos.

Simón ha recordado que en Castilla-La Mancha el 92% de las personas que solicitan una reducción de jornada para el cuidado de menores son mujeres, un dato que evidencia que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas.

"Todavía nos queda un camino muy importante porque estas mujeres renuncian, aparte de a su sueldo, para poder cuidar a sus hijos o hijas, también renuncian a poder desarrollar su carrera profesional, a acceder a ascensos o a realizar, por ejemplo, horas extra. Y esto se traduce también en la brecha salarial", ha señalado Simón.

Por ello, ha asegurado que el Gobierno regional va a "seguir trabajando con este Plan Corresponsables, no solamente ofreciendo herramientas a los municipios, sino también tratando de cambiar esas conciencias"".

En este sentido, la titular de Igualdad no solo ha confirmado la continuidad del Plan Corresponsables, impulsado desde el Gobierno de García-Page, al que vuelve a sumarse la participación de las cinco diputaciones provinciales, sino que ha asegurado que la sexta edición "ya está en marcha".

"En la próxima semana, vamos a enviar la carta a todos los municipios para que puedan decidir si se quieren sumar o no a esta a esta nueva edición del plan, a todos aquellos municipios que tengan empadronados y empadronadas a menores de 16 años" y en dicha misiva se les indicará cuál será la financiación mínima regional con la que contarán, ha explicado la consejera.

Cuando todas las entidades locales hayan manifestado su disposición a participar o no en el VI Plan Corresponsables, el Gobierno regional publicará el decreto definitivo con toda la regulación, así como con la financiación definitiva, una vez que los importes preasignados a los municipios que declinen participar sean repartidos entre todas las participantes.

En esta nueva edición, el Gobierno regional trabaja con las cinco diputaciones provinciales de cara a la suscripción de los nuevos convenios de colaboración que faciliten la participación de los pequeños municipios, en el marco del principio de cofinanciación del servicio.