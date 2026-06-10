Más de 90 establecimientos se suman a la 12ª Noche Blanca Cervantina en Ciudad Real este viernes

Más de 90 establecimientos se suman a la 12ª Noche Blanca Cervantina - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real va a celebrar este viernes 12 de junio la 12ª edición de su Noche Blanca Cervantina, una iniciativa al que se suman 90 establecimientos y cusyo objetivo es dinamizar actividad cultural y promocionar el comercio local.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha sido la encargada de dar a conocer la programación que se ha preparado este año, acompañada por el director de la Cámara de Comercio, José María Cabanes, y el presidente de la Asociación provincial de Hostelería, Juan Daniel Reina.

Cristina Galán ha avanzado que esa tarde del viernes "la ciudad se va a transformar en un gran escenario al aire libre donde la cultura va a tomar calles, plazas y espacios públicos a través de conciertos, danza, teatro, actividades infantiles y numerosas propuestas culturales dirigidas a todos los públicos". Desde que se produzca la inauguración a las 20.30 horas en la Plaza Mayor, con una propuesta muy novedosa, se sucederán más de 50 espectáculos en numerosos escenarios del centro de la ciudad.

El público infantil y familiar volverá a ser también una referencia importante para la Noche Blanca, con actividades relacionadas con la naturaleza en la Plaza del Pilar y atracciones hinchables gratuitas en la Plaza de la Constitución, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Ayuntamiento, además, ha hecho una apuesta por dotar al centro de una iluminación especial en las principales estatuas y, además, se realizará un reparto de globos led, a partir de las 22.30 horas en la zona del Torreón.

TEJIDO COMERCIAL DE LA CIUDAD

La Noche Blanca supone un momento muy importante para el tejido comercial de la ciudad, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos y de visitantes de otras localidades que cada año no quieren perderse la cita. En esta ocasión, más de 90 establecimientos comerciales, que permanecerán abiertos hasta la medianoche, se han sumado a la convocatoria con ofertas especiales de descuentos y promociones a lo largo del día.

La Noche Blanca, que se ideó con el objetivo de fomentar y apoyar al comercio local, "se ha convertido ya en una auténtica celebración de la vida cultural y social de la ciudad", ha afirmado la concejal de Turismo. Este año se ha convocado también la segunda edición del "Concurso de iluminación y decoración de escaparates comerciales y terrazas" que repartirá tres premios: el primero está dotado con 800 euros, 500 euros el segundo y 300 euros para el tercero.

El director de la Cámara de Comercio, José María Cabanes, ha celebrado esta nueva edición de la Noche Blanca con una "valoración tremendamente positiva". Una jornada, ha apuntado, en la que la "ciudad se viste de gala, la gente sale a la calle a disfrutar y es un gran momento para que hostelería y comercio potencien sus ventas".

Y en ese mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Hostelería de Ciudad Real. Juan Daniel Reina ha valorado la convocatoria como "un alarde de esfuerzo y de potencia" que tiene una importante repercusión para la promoción económica y turística de la ciudad y se ha mostrado convencido del éxito de público que, un año más, va a tener la Noche Blanca.

La programación de actividades culturales y los establecimientos participantes se pueden consultar ya en la web municipal, ciudadreal.es, y desde mañana estarán disponible folletos informativos en la Oficina municipal de Turismo.