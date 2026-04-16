Más atracciones y casetas, conciertos, toros y degustaciones gratuitas protagonizan la Feria de Mayo de Puertollano

El concejal de Festejos de Puertollano, Juan Sebastián López Berdonces, durante la presentación del programa de Ferias. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Antonio José y Carlos Jean, corrida de toros con primeras figuras, grandes casetas para todo tipo de público, incluyendo novedades de ubicación en la caseta municipal, degustaciones gratuitas y 150 establecimientos, entre ellos más de 60 atracciones, protagonizarán la nueva edición de la Feria de Mayo de Puertollano (Ciudad Real), que será pregonada por el artista local vinculado al folclore y al carnaval Carlos Sendarrubias.

Una de las grandes novedades es la ubicación de la caseta municipal, que estará localizada en la zona donde tradicionalmente se instalan los puestos y chiringuitos de las agrupaciones folclóricas Fuente Agria y Virgen de gracia, así como del Partido Comunista de España, con el objetivo de dar más relevancia y protagonismo a este espacio.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de festejos, Juan Sebastián López Berdonces, el programa dará comienzo el 30 de abril, con el pregón inaugural a cargo de Carlos Sendarrubias en el Auditorio Municipal a las 19.00 horas. Posteriormente, a las 21.00 horas, se procederá al corte de cinta y encendido oficial con la Sinfónica de Puertollano, al que seguirá otra novedad, un vino de honor amenizado por Tatum Tatum.

Ese mismo día, en la caseta municipal, a las 21.30 horas, actuará el grupo Tablao y a las 0.00 horas el coro de mayores recuperará la tradición de los mayos en la Virgen de Gracia.

El 1 de mayo el programa se abrirá en la caseta municipal a las 12.30 horas con el grupo de baile Aire flamenco, degustación de jamón y manzanilla y la actuación del grupo Pantalikes a las 14.30 horas. En la plaza de toros, a las 18.00 horas, tendrá lugar el espectáculo ecuestre flamenco de Carmelo Cuevas. Cerrará la jornada Ana de Dios en la caseta con su tributo a Rocío Dúrcal a las 21.00 horas.

El programa continuará el 2 de mayo en la caseta municipal con la degustación a las 13.30 horas y las actuaciones, a partir de las 21.00 horas, de Alto Guadalquivir y Raúl 'El Balilla' (La Voz Kids).

En la plaza de toros tendrá lugar a las 18.00 horas la novillada "Promesas de nuestra tierra", con la terna compuesta por Luis Expósito, Óscar Campos y Daniel García.

El 3 de mayo actuará en la caseta municipal Laura García a las 21.00 horas, mientras que a las 12.00 horas tendrá lugar el partido de fútbol de veteranos entre el Atlético Puertollano y el Real Madrid. El plato fuerte vendrá a las 18.00 horas en la plaza de toros, con la corrida en la que tomarán parte Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez.

DÍA DEL NIÑO

El 4 y 5 de mayo se sucederán a las 21.00 horas las actuaciones de Eclipse y Banda Encantada, mientras que el 6 de mayo tendrá lugar el Día del Niño con precios rebajados en todas las atracciones y horario especial para niños TEA, entre las 18.00 y las 20.00 horas. En la caseta municipal actuará Ritmo Central a las 21.00 horas, y a las 17.00 horas tendrá lugar el Trofeo de Feria de Tenis de Mesa en el pabellón Javier Bermejo.

El 7 de mayo también habrá horario TEA de 18.00 a 20.00 horas, mientras que en la caseta municipal se sucederán, a partir de las 18.00 horas, la chocolatada para mayores, la actuación de Paco Collado 'El Aberroncho' y Ritmo Central.

El 8 de mayo tendrá lugar la primera de las grandes citas musicales en la plaza de toros, a las 20.00 horas, con DJ Party y la actuación de Carlos Jean, DJ Jonathan Espinosa y 'La batalla del reggaetón' con Jesús de María y Doctor López. Serán más de cinco horas de música al precio de cinco euros. Mientras, tanto, en la caseta municipal actuarán Pedro Lomas y Chico Guirola a las 21.00 horas.

El 9 de mayo tendrá lugar a las 11.00 horas la Masterclass Aniversario Abono Deporte en el pabellón Javier Bermejo, y en la caseta municipal la habitual degustación de jamón a las 13.30 horas y la actuación de Banda Encantada a las 21.00 horas.

Cerrará el día el concierto de Antonio José en la plaza de toros a las 22.00 horas, cuyas entradas ya se pueden adquirir al precio de 10 euros. El 10 de mayo se celebrará el Torneo Feria de Mayo de Tiro con Arco a las 10.00 horas en los anexos del Sánchez Menor.

BUS GRATIS, CASETAS Y BOTELLÓN

El concejal López Berdonces ha recordado que se ha habilitado un autobús búho urbano nocturno gratuito que hará la ruta desde el castillete de Santa María al edificio Tauro, con esas dos únicas paradas, de 1.00 a 6.00 horas los días 30 de abril y 1,2,8 y 9 de mayo. También habrá un tren de la feria que hará el mismo recorrido el 30 de abril, 1, 2, 8 y 9 de mayo.

La zona de casetas de ocio joven estará compuesta por cinco casetas de iniciativa privada, en la que participarán Puertollano Fútbol Sala y Club, Purpurina (caseta Circus), y empresarios de Quinta Avenida, Havana Club, Rockefeller y Tulum. En esta zona se celebrará tardeo y ocio nocturno, y habrá servicio de comidas.

Además, se habilitará el botellón controlado 'Tu dominio' en la portada del estadio Sanchez Menor, entre las 00.00 y las 2.00 horas los días 30 de abril y 1,2,8 y 9 de mayo.

El concejal ha recordado que se han reforzado las medidas de seguridad con más efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil y Punto Violeta, y ha animado a la ciudadanía a disfrutar con civismo de las fiestas.