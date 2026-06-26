Más de un centenar de fans acuden este fin de semana a la XIV Quedada Amanecista en la Sierra del Segura

Cartel de la XIV Quedada Amanecista. - ASOCIACIÓN AMANECISTA

ALBACETE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Ayna, Liétor y Molinicos, en la Sierra del Segura, volverán a ser el escenario de una nueva Quedada Amanecista, en la que será su XIV Edición, que se celebra durante este fin de semana, desde este viernes 26 y hasta el domingo, día 28.

En el evento, organizado por la Asociación de Amanecistas para rememorar la mítica película de José Luis Cuerda grabada en estas localidades albaceteñas, 'Amanece, que no es poco', reunirá a más de un centenar de fans, llegados desde distintas partes del país e incluso de otros lugares como Argentina.

Como cada año, en esta Quedada Amanecista, los participantes recorrerán algunos de los escenarios donde se grabó la cinta, según ha informado la organización, que recuerda que la quedada es un evento abierto y gratuito y que, aunque existe una asociación de Amanecistas, no es necesario ser socio de número para asistir. Las actividades son gratuitas, salvo las cenas y la comida del sábado.

Un año más, el dinero recaudado por el merchandising y las cuotas de la asociación se dedica a sufragar los gastos del evento y a mantener en buen estado los elementos de la ruta amanecista existente en Ayna, Liétor y Molinicos.

Y es que 'Amanece, que no es poco' se ha convertido en un importante atractivo turístico. No solamente para las tres localidades por las que transcurre, sino para toda la comarca en general. Así lo subraya, un año más, el alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, miembro de los amanecistas y que intervino en la película de Cuerda como el 'niño deprimió'.

Martínez pone en valor que la Ruta que recrea 'Amanece, que no es poco' genera turismo para la comarca a lo largo de todo el año, sirviendo como elemento diferenciador, una de las apuestas turísticas de la Sierra del Segura para seguir ganando volumen en este sector tan importante para generar empleo en zonas rurales.

PROGRAMA

Desde las 18.30 horas de este viernes, los participantes se irán reuniendo. A las 21.30 está prevista una cena comunal, tras la que no faltará el ya tradicional Trivial Amanecista, "donde podremos ver cómo se lucen los más estudiosos y los piques entre grupos, aunque no se llegarán a arrimar dos hostias, nosotros no somos de esos", bromean desde la organización parafraseando a la película a la que rinden culto. La jornada acabará con una fiesta, en la que seguro hay quienes se animan a acudir disfrazados de algún personaje de la célebre película de Cuerda.

El sábado, día 27, la jornada empieza con un paseo en Molinicos, "donde los fans más atrevidos y desvergonzados recrearán escenas de la peli, recordando lo bonito que es eso", como inciden desde la organización.

Habrá una comida grupal en Molinicos y, por la tarde, se trasladarán al Centro Cultural José Luís Cuerda, de Ayna, donde disfrutarán "de la proyección de la película de una manera diferente. La jornada terminará con una cena comunal.

El domingo, día 28, dedicarán la mañana a recorrer los escenarios de Ayna que recrean esta película. Este año, por cuestión de tiempo, no se incluirá Liétor en las visitas organizadas, pero animan a ir por cuenta propia a conocer esta atractiva localidad de la Sierra del Segura.