Más controles de alcohol y drogas y restricción de drones, en el dispositivo de seguridad de las fiestas de Puertollano

Junta de Seguridad Local de Puertollano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CIUDAD REAL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, los servicios de emergencias y Protección Civil para garantizar la seguridad durante las Fiestas Patronales de Puertollano en honor a la Virgen de Gracia.

Así lo ha señalado durante la Junta Local de Seguridad celebrada en Puertollano, que ha estado copresidida por David Broceño y el alcalde en funciones, José Antonio Barba, y en la que se ha abordado el dispositivo especial previsto para los distintos actos festivos.

Por parte de la Policía Nacional, el dispositivo contará con la participación del Grupo de Operaciones de Respuesta (GOR), que reforzará las labores de prevención, vigilancia y seguridad durante las fiestas, especialmente en los actos de mayor concentración de personas, informa la Subdelegación en nota de prensa.

Como novedad, por primera vez la Policía Nacional establecerá una zona de exclusión del espacio aéreo en Puertollano durante la jornada del 8 de septiembre, con el objetivo de restringir el vuelo de drones y garantizar la seguridad durante el espectáculo pirotécnico.

El lanzamiento de los fuegos artificiales tendrá lugar al término de la procesión de la Virgen de Gracia, uno de los actos centrales de las fiestas, que congregará a más de 15.000 personas y en el que está previsto el lanzamiento de 175 kilos de pólvora.

GUARDIA CIVIL REFORZARÁ LOS CONTROLES

La Guardia Civil, por su parte, reforzará los controles de tráfico en las principales entradas y salidas de Puertollano, con especial atención a los controles de alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y garantizar la seguridad de los desplazamientos durante las fiestas.

El dispositivo contará también con la participación de la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencias, reforzando la coordinación entre todos los efectivos para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

"Ponemos a disposición de Puertollano todos los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar unas fiestas seguras y para que los ciudadanos puedan disfrutarlas con tranquilidad", ha señalado el subdelegado, que ha agradecido el trabajo y la colaboración de todos los profesionales que participarán en el dispositivo.

"Queremos que los vecinos y quienes visiten Puertollano puedan disfrutar de estas fiestas patronales con tranquilidad, sabiendo que cuentan con todos los medios necesarios para garantizar su seguridad", ha concluido Broceño.