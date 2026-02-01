Más de medio centenar de expositores se darán cita en la IV Feria Cofrade-Arte Sacro de Almodovar del Campo

Cartel de la Feria Cofrade. - AYUNTAMIENTO

La IV edición de la Feria Cofrade-Arte Sacro se podrá disfrutar en Almodovar del Campo (Ciudad Real) entre los días 6 y 8 de febrero con la presencia de medio centenar de expositores, entre hermandades, cofradías y profesionales que ofrecen distintos bienes y servicios en este ámbito, además de una treintena de formaciones musicales.

La programación de actividades comenzará el viernes 6 de febrero en el Teatro Municipal con el acto de investidura de entidades embajadoras, para el programa 'Al Cielo' de Curro Bono y Juan López en 101 TV y a la Banda de Cornetas y Tambores 'Jesús Rescatado', que además conmemorará su XLV aniversario y las distinciones honoríficas a Veteranos Boinas Verdes COE 11 y a la CEO de Intereconomía Andalucía, Aura Ponce.

La jornada del sábado se iniciará con la recepción de autoridades, pasacalles e inauguración oficial a las 11.00 horas en el Pabellón de Deportes 'Miguel Hernández', donde durante el acto institucional de apertura se ofrecerá un homenaje a los Veteranos Boinas Verdes COE 11 y habrá un recorrido por los estands de los invitados.

El apartado divulgativo incluirá tres mesas redondas en la zona de conferencias habilitada, bajo los respectivos epígrafes 'El sentir bajo las trabajaderas', con capataces de diversas procedencias; 'Costaleros: Fe o Popularidad', con costaleros de Sevilla, Ciudad Real y la localidad anfitriona; y 'Sentir y pasión de las cofradías', con hermanos mayores, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para el domingo las actividades paralelas comprenderán la segunda edición del concurso gastronómico de dulces de cuaresma, en este caso de natillas caseras; demostración de 'chicotá', a cargo del grupo joven de la Hermandad Discípulos de San Juan, de Puertollano; un nuevo desfile infantil cofrade; y pintura en directo.

En este caso, el contenido más divulgativo del ciclo de conferencias tendrá como mejor broche de la presente edición la mesa redonda titulada 'El papel de la mujer en la Semana Santa', con la intervención de hermanas mayores, capatazas y componentes femeninas de bandas musicales.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

En el apartado musical, el certamen de este año se iniciará a las 11.00 horas en la carpa anexa, con la Banda de Tambores de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad de Puertollano, seguida por la Banda de la Escuela Municipal de Música de Almodóvar del Campo y la Banda de Música La Lira de Moral de Calatrava.

Tomarán el relevo por la mañana la Banda de Amigos de la Música Pablo Solozábal de Almodóvar del Campo y la Banda Sinfónica de Música de Puertollano, para ya en horario de tarde, a partir de las 16.00 horas, retomar los recitales la Banda de CC. y TT. Tres Caídas de Novés (Toledo) y la A.M. Discípulos de San Juan de Puertollano.

Seguirán la Banda de CC. y TT. Jesús Nazareno de Villarrubia de los Ojos, la A.M. Cristo Cautivo de Toledo, la A.M. Santísimo Cristo del Prado de Madridejos (Toledo), la A.M. Santa Cena de Córdoba, la Banda de CC. y TT. Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba y la A.M. El Perdón de Alcázar de San Juan.

El último tramo de la jornada lo abrirá la A.M. Caído y Fuensanta de Córdoba, seguida de la A.M. San Miguel Arcángel de Puertollano, A.M. Santísimo Cristo de la Piedad de Miguelturra, la Banda de CC. y TT. Santísimo Cristo de la Columna 'Los Coloraos' de Daimiel y cerrará la A.M. Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real capital.

La jornada dominical comenzará con el pasacalles de la Banda de Nuestra Señora de la Piedad de Puertollano, para dar el relevo a las actuaciones la Banda de CC. y TT. La Concordia de Argamasilla de Calatrava, así como la Banda de CC. y TT. Resurrección de Torralva y Armaos de Aldea del Rey.

Seguirán la Banda de CC. y TT. Virgen de los Dolores de Bolaños de Calatrava, A.M. San Juan Evangelista de la misma localidad, la Banda de CC. y TT. Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor (Córdoba), la A.M. La Borriquilla de La Carolina (Jaén), oo la A.M. Nuestra Señora de la Soledad de Calzada de Calatrava.

Tocarán por último la Banda de CC. y TT. San Juan Evangelista de Triana de Sevilla, A.M. Las Tres Marías de Quintanar de la Orden (Toledo), la Banda de CC. y TT. Virgen del Prado de Ciudad Real capital, A.M. Discípulos de San Juan de Puertollano y la clausura será a cargo de la Banda de CC. y TT. Jesús Rescatado de Almodóvar del Campo.