Más de mil efectivos de Policía y unas 3.000 patrullas de la Guardia Civil velarán por la seguridad en C-LM

El delegado del Gobierno revisa con Policía Nacional y Guardia Civil el dispositivo de seguridad de Semana Santa. - DELEGACIÓN

TOLEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de mil efectivos de la Policía Nacional y más de tres mil patrullas de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las procesiones de Semana Santa en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha revisado, junto a Policía Nacional y Guardia Civil, el dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor afluencia de personas en calles y carreteras de la región.

En el caso de la Policía Nacional, el operativo contará con más de un millar de efectivos que reforzarán la seguridad en las principales localidades con mayor concentración de actos y procesiones, como Toledo, Talavera de la Reina, Albacete, Hellín, Ciudad Real, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puertollano, Guadalajara y Cuenca, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Para ello, participarán distintas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), así como brigadas de Información y Policía Judicial, junto a otras unidades de seguridad ciudadana, que llevarán a cabo labores de prevención, vigilancia y respuesta ante cualquier incidencia.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el despliegue de dispositivos antiterroristas en zonas de alta afluencia; el control de grandes concentraciones de personas; la prevención de hurtos, robos y otros delitos contra el patrimonio; la realización de patrullas dinámicas y el establecimiento de puntos de identificación; así como el control de accesos y del tráfico en coordinación con la Policía Local y el refuerzo de la presencia policial en puntos estratégicos durante el desarrollo de las procesiones.

En este contexto, se recuerda la importancia de la autoprotección y la colaboración ciudadana. Se recomienda no perder de vista pertenencias personales como bolsos o teléfonos móviles, evitar distracciones en entornos con gran afluencia de público y seguir en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, la Guardia Civil desplegará más de tres mil patrullas en toda la región, con dispositivos especiales en Tobarra, que se desarrollarán durante el Jueves Santo y el Viernes Santo; y en Campo de Criptana, con motivo de la romería de la Virgen el 6 de abril, además de reforzar la seguridad en zonas rurales y vías interurbanas.

TRÁFICO

Un aspecto clave del operativo será la operación especial de tráfico con motivo de los desplazamientos propios de estas fechas. En este sentido, se recuerda que durante la Semana Santa del pasado año fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, en muchos casos relacionados con distracciones al volante, el uso del teléfono móvil, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol.

Por ello, se insiste en la necesidad de extremar la precaución al volante, planificar los desplazamientos con antelación, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, abstenerse de consumir alcohol o drogas y evitar el uso del teléfono móvil para prevenir distracciones.

El dispositivo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo de los actos programados y la seguridad de la ciudadanía durante toda la Semana Santa, apelando también a la responsabilidad individual como elemento clave para prevenir incidentes.