Más de mil personas arropan a las familias de las víctimas de Urda en el funeral en Toledo: "Sentimos vuestro dolor"

El Rey Felipe VI a su llegada a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, a 10 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La misa funeral ha sido oficiada por - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.500 personas han asistido este martes al funeral oficiado en la Catedral de Toledo en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, una ceremonia presidida por los Reyes, y oficiada por el arzobispo toledano, Francisco Cerro Chaves, quien ha asegurado a las familias que la Iglesia de Toledo siente "como propio" su dolor.

Un funeral en el que han estado presentes unos 150 familiares de los fallecidos y al que también han asistido, entre otras autoridades, los ministros Milagros Tolón, Carlos Cuerpo, Margarita Robles y Mónica García; los presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán; o la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Todo ello sin olvidar la presencia de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, conocido como 'El Cristo de la Mancha', traída expresamente desde su santuario a la Catedral y que en esta ocasión ha salido por primera vez de Urda desde su creación en 1596, a excepción de un periodo de restauración pasado en Valencia tras la Guerra Civil.

Precisamente han sido 69 fieles de la parroquia de Urda quienes han encendido 69 velas, una en memoria de cada víctima mortal del accidente, como signo de "recuerdo y súplica".

Los Reyes han acudido puntuales, a las mismas 19.00 horas, y han sido recibidos por varias decenas de personas en el exterior del templo primado para, tras pasar al recinto por la Puerta de Reyes, ser recibidos por el arzobispo.

Finalmente, Felipe VI y Letizia han entrado en el interior de la Catedral bajo las notas del canto 'Acuérdate de Jesucritos', salidas del órgano de José de Verdalonga, obra del siglo XVIII y tocado por los organistas Félix González-Mohíno y Jesús Alberto Magán, acompañado por las voces de la Capilla Musical de la Archidiócesis de Toledo, la Schola del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y los Seises de la Catedral de Toledo.

Tras el inicio de la ceremonia ha tenido lugar el encendido de las 69 velas en recuerdo de los fallecidos, que han sido dispuestas a los pies del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y la primera lectura de la misa, que ha correspondido a Ana Benítez, hermana de David Benítez, una de las víctimas.

La lectura escogida ha sido la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, un texto que aborda la resurrección de los muertos en la hora de la llegada de Dios.

Tras el salmo responsorial se ha producido la segunda lectura, que ha correspondido al diácono Ángel Rodríguez, quien ha leído un texto del Evangelio según San Lucas sobre un milagro realizado por Jesús para resucitar a un joven en Naín.

"MIRAR A LOS ROSTROS DE QUIENES SUFREN"

El arzobispo, que ha tomado la palabra a continuación, ha querido en su homilía decir a las familias que Toledo siente "como propio" su dolor". "La muerte de tantas personas, el sufrimiento de los heridos y la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos nos sitúan ante el misterio de la fragilidad humana", ha dicho, pero hoy, "antes que nada, queremos mirar a los rostros de quienes sufren".

En sus palabras, ha aseverado que "detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones". No solo eso, también "abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar".

Aunque "no hay palabras para aliviar tanto sufrimiento", Cerro Chaves ha ofrecido una "oración sincera", afirmando que con Dios, si bien "hay cosas que cuestan entender", sin Él "no se entiende nada".

La iglesia de Toledo y España quieren ahora "sostener con la oración a las familias" y hacerlo también "acompañando el silencio y respetando las lágrimas".

Y es que el dolor de las familias "conmueve", pero la misericordia de Dios "no consiste en evitar que suframos, sino en asegurarnos que nunca sufriremos solos".

Durante su alocución, ha hecho referencia a la presencia de Sus Majestades los Reyes en esta ceremonia. "Ya estuvieron en Toledo, y su cercanía a todos quiere expresar que todo un pueblo se siente unido en el dolor y la esperanza. Que esta tragedia nos haga crecer en fraternidad, en responsabilidad y en la conciencia de caminar juntos".

"Hoy ante el Señor lloramos a nuestros muertos, abrazamos a quienes sufren y pedimos esperanza para todos. Que el recuerdo de quienes nos han dejado permanezca vivo en nuestros corazones", ha indicado.

También se ha leído el telegrama enviado por el Papa León XIV con motivo del accidente, en el que se mostraba "vivamente apenado" por lo ocurrido, ofrecía sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y manifestaba su "sentido pésame" a las familias de estos, junto con sus "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento" a los heridos.

LOS REYES, CON LAS FAMILIAS

Tras el final de la ceremonia religiosa, de una hora y media de duración, con el canto final del 'Salve Regina', los Reyes han querido presentarse ante el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y los 69 velones que simbolizaban a las víctimas, deteniéndose frente a la imagen durante unos instantes en señal de respeto.

Tras ello, se han acercado durante más de 40 minutos a los familiares de las víctimas presentes en la Catedral para, siempre bajo la música del órgano de Verdalonga, mostrarles sus condolencias uno a uno, brindándoles de esta forma su apoyo y queriendo compartir unas palabras con ellos, antes de ser despedidos con una ovación a su salida de la Catedral.

AMPLIA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La ceremonia ha contado con una amplia representación institucional. Al acto han asistido los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Galicia, Alfonso Rueda; Andalucía, Juanma Moreno; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Murcia, Fernando López Miras; Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; Aragón, Jorge Azcón; Extremadura, María Guardiola; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Islas Baleares, Marga Prohens; y Ceuta, Juan Jesús Vivas; junto a representantes de los Gobiernos de La Rioja, Cataluña, Canarias y Navarra; y los alcaldes de Los Yébenes, Jesús Pérez; y Urda Manuel Galán, además de los de Toledo, Carlos Velázquez; y Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Asimismo, han estado presentes los embajadores de Australia, Rosemary Ann Morris Castico; Argentina, Wenceslao Bunge; Japón, Hiroshi Yamauchi; y Estados Unidos, Benjamín León; así como el cónsul de Italia, Giacomo Grandesso.

En el plano religioso, han acudido a la ceremonia el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán; el arzobispo emérito de Toledo, Braulio Rodríguez; el obispo de Cuenca, José María Yanguas; el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez; el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz; el obispo de Albacete, Ángel Román; el obispo emérito de Segovia, Ángel Rubio; el obispo emérito de Albacete, Ángel Fernández; y el nuncio apostólico en Mozambique, Luis Miguel Muñoz, entre otras autoridades religiosas.