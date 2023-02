Mas País C-LM se cae de la confluencia, no concurre para no dividir voto y se alinea con Yolanda Díaz para las generales

TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Castilla-La Mancha, la marca de Mas País en la región, no participará del acuerdo entre Podemos, Izquierda Unida, Equo y Alianza Verde recién anunciado, con el que se muestra muy crítico; y ha avanzado que no se presentará en autonómicas para no dividir el voto. Al tiempo, se reserva la opción de presentarse en plazas municipales donde no haya candidaturas de izquierdas, y anuncian que en el plano de las próximas generales el proyecto de Sumar que representa Yolanda Díaz es "el único posible".

Según argumentan en nota de prensa, el pacto "reedita la fórmula que ambas organizaciones crearon en 2019, incluso utilizando el mismo nombre", con la única diferencia de que se abre a otras organizaciones como "compañeras de viaje".

La formación, que ha participado en las conversaciones con intención de "ampliar el espacio de progreso", considera que "no se ha conseguido una confluencia propiamente dicha".

"Simplemente IU y Podemos han llegado a un acuerdo por su cuenta intercambiando puestos en listas locales o regionales y han ofrecido después al resto la posibilidad de agregarse. En nuestra opinión este acuerdo no responde a las necesidades de la ciudadanía, una alternativa política con vocación de gobierno, seria y creíble, con una amplia participación social y un programa electoral que ilusione al electorado", asegura la formación.

Por ello, han mostrado su desacuerdo "con las formas empleadas por Podemos e IU, negociando al margen y ofreciendo el resultado ya cocinado al resto de organizaciones para que se adhieran al mismo con carácter testimonial".

"Creemos que se antepone el reparto de puestos al contenido político, el programa deviene secundario y no se abre el proyecto a la participación de la ciudadanía, y además los portavoces de IU y Podemos mantienen públicamente mensajes políticos y estratégicos diversos, cuando no contrapuestos, creando confusión", lamentan.

En estas condiciones, Más Castilla-La Mancha ha decidido no participar en la candidatura de Unidas Podemos "ni presentar candidatura propia", es decir, no competirá a nivel autonómico "para evitar la fragmentación del voto y no contribuir así a un eventual fracaso electoral".

SÍ A NIVEL MUNICIPAL

Sin embargo, a nivel municipal "las circunstancias son diversas" y Más C-LM mantiene abiertas "diversas opciones de concurrir en los municipios donde no haya candidaturas de Unidas Podemos" o bien donde se valore que su presencia "suma".

En todo caso, Más C-LM "no se resigna y no renuncia a una verdadera confluencia futura en las próximas elecciones generales, siempre que vaya más allá de una agregación de siglas de organizaciones".

"El proyecto de SUMAR que lidera Yolanda Díaz nos parece el único posible, anteponiendo el programa y apertura a la ciudadanía a cualquier interés partidista y, por ello, Más Castilla-La Mancha contribuirá a hacerlo realidad", añade el partido.