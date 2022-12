Masías (Cs) no aclara si optará a revalidar mandato en Ciudad Real pero en caso afirmativo será en una opción de centro

CIUDAD REAL, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías (Cs), no aclara a seis meses para las elecciones municipales si aspirará a revalidar el bastón de mando, ya que, según indica en entrevista con Europa Press, no puede entretenerse en esa cuestión por centrarse en el trabajo diario por la ciudad; si bien ha asegurado que en caso de pedir de nuevo la confianza a sus vecinos lo hará desde una opción "de centro", sin aclarar si lo hará con Cs como marca o no.

Ahora, asegura estar "en los proyectos del día a día", ya que una alcaldesa en lo que tiene que estar "entretenida y ocupada" es en "trabajar y seguir trabajando".

"Quedan muchos meses, mala alcaldesa sería si me centrara en esos ruidos. En seis meses pasan muchas cosas, cuando llegue el momento decidiré, queda mucho tiempo todavía, estoy preocupada por gestionar. Pido confianza a mis vecinos para que sigan creyendo en esta ciudad y en su potencial", ha apuntado.

Incluso, ha dicho, ella ya tiene experiencia en pedir el voto sin necesidad de una gran campaña, ya que en su día pidió el voto "haciendo ciudad, calle a calle, buzón a buzón", algo que le llevó un tiempo, pero para lo que no necesitó seis meses.

"Creo que las campañas grandes están para otros foros, para elecciones regionales o nacionales, pero no para las municipales. Si el futuro es seguir trabajando por la ciudad, nadie va a venir a decirme lo que tenemos que hacer", ha apuntado para justificar que su particular campaña electoral empezará "más tarde". Sobre su hoja de ruta, ha insistido en que, fiel a su costumbre, no quiere dar "grandes titulares".

"HABRÁ TIEMPO PARA HACER LISTAS"

Con todo, insiste en que todavía no tiene el objetivo de diseñar una lista para concurrir a las elecciones, ya que ahora "toca trabajar en lo que preocupa".

"Habrá tiempo de hacer esas listas. Estamos en diciembre, y el 28 de mayo queda lejos. Si decidimos estar, espero que sean los vecinos los que quieran estar en un proyecto de centro que resalte lo que nos une y no lo que nos separa", ha abundado.

Ha sido en este punto en el que ha sugerido "coger el referente de los que dejaron a un lado siglas y colores y se centraron en lo que era necesario", ha señalado.

NO HAY JUSTICIA PARA CS

Sobre su actual partido, ha considerado que no está recibiendo un trato justo, ya que está "trabajando bien", una formación "de centro, moderada" que ha trabajado e incluso "aupado" gobiernos municipales que han funcionado bien esta legislatura en Castilla-La Mancha.

Así, ha considerado que en las ciudades donde Cs ha tenido competencias de gobierno, como Albacete, Ciudad Real o Guadalajara, "se ha conseguido hacer mejor a ese gobierno".

Por todo ello, y hablando en clave nacional, confía en que "se calmen las aguas" en torno a la formación naranja y se siga trabajando "desde el respeto".

Ante la disyuntiva de apoyar a Inés Arrimadas o a Edmundo Bal para liderar el partido, se ha limitado a decir que "los dos son muy válidos", pero descartando tomar partido por ninguno de los dos.

"No se hace justicia con Ciudadanos. Estoy convencida de que es injusto el trato que estamos teniendo en diferentes territorios", ha aseverado.