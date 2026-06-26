La mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo tumba la moción de PSOE e IU en apoyo al colectivo LGTBI+

Pleno del Ayuntamiento de Toledo - OSCAR HUERTAS

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha rechazado este viernes, con los votos en contra de los socios del Gobierno municipal --PP y Vox-- la moción que han presentado los grupos municipales de PSOE e IU en apoyo al colectivo LGTBI+.

Desde el PP, la concejal 'popular' y edil de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora el próximo 28 de junio.

En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja durante todo el año para construir una sociedad más justa e igualitaria, impulsando políticas públicas que promueven entornos seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad afectivo-sexual y de género.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración permanente del Ayuntamiento con las asociaciones que trabajan en defensa del colectivo LGTBI+, proporcionando apoyo y recursos a quienes sufren cualquier tipo de discriminación. "Lo hacemos no solo por un colectivo concreto, sino por toda la sociedad, porque la igualdad construye comunidades más libres, respetuosas y humanas", ha señalado.

Respecto a la moción presentada por los grupos de la oposición, la concejala ha manifestado que el PP no comparte la necesidad de debatir iniciativas que reclaman actuaciones que, según ha explicado, "ya se están desarrollando punto por punto desde el Ayuntamiento".

Illescas ha lamentado que algunos grupos políticos utilicen al colectivo LGTBI+ con fines partidistas y ha asegurado que "los derechos se defienden con hechos y políticas públicas, no con mociones sobre actuaciones que ya están en marcha".

En relación con la polémica suscitada sobre la colocación de la bandera arcoíris, la concejala ha afirmado que "lo verdaderamente importante es lo que representa este símbolo y el compromiso real con la igualdad", defendiendo que los derechos del colectivo deben estar presentes todos los días del año y no limitarse a gestos simbólicos.

Finalmente, la concejala ha reivindicado que la bandera de España representa a todos los ciudadanos "sin distinción de identidad sexual, ideología o creencias", defendiendo que los símbolos institucionales pertenecen al conjunto de la ciudadanía y que el compromiso con la igualdad es plenamente compatible con su defensa.

VELÁZQUEZ "HA TOMADO EL PELO" A LOS TOLEDANOS

Desde el Grupo Municipal Socialista, el edil Pedro Jesús López ha denunciado que el alcalde "ha tomado el pelo a la ciudadanía durante tres años" al mantener fuera del balcón del Ayuntamiento la bandera LGTBI, una decisión que ha calificado de "consciente" y que, a su juicio, transmite el mensaje de que "los derechos, la dignidad y la visibilidad de miles de toledanos y toledanas no son una prioridad para este gobierno".

El concejal socialista ha defendido que los símbolos "sí importan" porque reflejan el compromiso de las instituciones con la igualdad y el respeto, y acusó al alcalde de esconderse tras "excusas y mentiras" para no cumplir con un gesto de apoyo al colectivo.

"Exigimos que la bandera LGTBI deje de ser un juego de trileros entre PP y VOX y ocupe cada año el balcón del Ayuntamiento como símbolo de que en Toledo nadie sobra", ha afirmado.

López ha trasladado además un mensaje de apoyo a las personas LGTBI y a sus familias, asegurando que "Toledo es una ciudad viva, diversa y del siglo XXI" y reclamó al Gobierno municipal que deje de tratar al colectivo "como ciudadanos de segunda".

"LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS"

De su lado, la presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha defendido en el pleno de este viernes "la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas", independientemente de su orientación sexual, y ha insistido en su rechazo a colocar la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, "porque sólo la bandera de España representa a todos".

Cañizares ha señalado que, para su grupo, las premisas de la igualdad y la dignidad "son innegociables. Y quien agreda, insulte o discrimine a otra persona por cualquier motivo debe responder ante la ley. Precisamente por defender esa igualdad vamos a votar en contra de esta moción", ha argumentado con relación a la propuesta presentada por PSOE e IU sobre el Orgullo LGTBI.

Ha advertido "esta moción no trata de igualdad: entendemos que en pleno siglo XXI la igualdad real no se alcanza mediante la diferenciación, el protagonismo o la separación de la ciudadanía en colectivos cerrados. Los derechos civiles pertenecen a los individuos por el mero hecho de ser ciudadanos, no por pertenecer a un grupo específico".

La vicealcaldesa ha recurrido al humanismo cristiano, "que son las raíces de nuestra propia cultura", recordando que, "ya en el siglo I, textos históricos que hoy fundamentan nuestra civilización plantearon una enmienda a la totalidad contra los guetos identitarios".

"Ponerse del lado de las personas homosexuales no consiste en defender una política de bloques ni en alimentar la guerra de identidades, consiste en defender el valor sagrado del individuo frente a la masa", ha advertido.

Con todo, Cañizares ha insistido en que Vox "rechaza que el Ayuntamiento tenga que colocar banderas que representan causas o movimientos concretos, por lo que nuestra posición ha sido siempre la misma: votar en contra de colocar la bandera arcoíris".

"El balcón del Ayuntamiento representa a todos los toledanos", ha dicho, para proclamar que "la única bandera que representa a todos es la bandera de España, junto con las banderas oficiales que marca nuestro ordenamiento jurídico".