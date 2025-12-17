La mayoría del PSOE aprueba los undécimos presupuestos de Page rechazando las más de mil enmiendas del PP

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformacion Digital de C-LM, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el pleno de aprobación de los presupuestos para 2026. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles, gracias a la mayoría absoluta socialista en las Cortes regionales, sus presupuestos para el año 2026, una aprobación que ha llegado tras el rechazo a las 1.115 enmiendas que el PP dejó 'vivas' tras su debate en Comisión y que oficializa los undécimos presupuestos aprobados desde que Emiliano García-Page llegó a la Presidencia autonómica.

Unos presupuestos que el próximo año ascenderán a 12.903 millones de euros, un 1,5% más que en este año 2025, hasta sumar 187,2 millones más que en el presente ejercicio.

Tras una sesión plenaria que ha durado poco más de siete horas, las cuentas regionales han salido adelante con el único apoyo de los 17 diputados socialistas, ya que los parlamentarios de PP y Vox han votado en contra de las mismas.

Por parte del PP, que ha defendido sus enmiendas divididas en doce bloques, la parlamentaria y secretaria general en la región, Carolina Agudo, ha asegurado que este presupuesto "encubre" la gestión económica "mediocre" de un García-Page que "pasa de Castilla-La Mancha", así como un mercado laboral "débil" y una realidad social "preocupante" que choca con el "triunfalismo" de los socialistas.

Agudo ha destacado que las más de mil enmiendas del PP que no han sido aprobadas venían a ser "un pilar fundamental" de la alternativa "seria y responsable" que trae su partido y que es "muy distinta" a la del PSOE y sus políticas, que "han quedado reducidas a callar, bloquear e imponer a la oposición".

Asimismo, ha acusado al PSOE de "pasar el rodillo" con su mayoría absoluta y ha considerado que eso demuestra que "al Gobierno de Page no le gusta escuchar", acusando al presidente autonómico de "despreciar" al Parlamento autonómico y de practicar "la propaganda y la cero autocrítica".

"Han convertido a estas Cortes en un mero trámite, han sustituido la deliberación por la obediencia partidista y el diálogo por el rodillo permanente a la oposición", ha criticado.

"NADA QUE CELEBRAR"

También desde la oposición, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha asegurado que con estos presupuestos los castellanomanchegos "no tienen nada que celebrar", ya que "no van a solucionar ninguno de los problemas que les afectan y que sufren a diario". "Solo más recaudación, más deuda pública y servicios públicos más precarios", ha manifestado.

Moreno ha incidido en su idea de que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, es "un fraude" porque "no cumple lo que promete", y sus cuentas son "más de lo mismo".

"Tenemos unos presupuestos que no reducen las listas de espera, sino que las seguirán aumentando; no hace las carreteras ni tampoco los desdoblamientos prometidos; no recupera la carrera profesional que tantas veces les ha prometido a los profesionales sanitarios; no realiza las obras hidráulicas que garanticen el agua; pero sí que van a cobrar ese nuevo impuestazo por tener simplemente un contador de agua potable", ha reprochado.

Unos presupuestos que, en definitiva, ha aseverado Moreno, "hunden a Castilla-La Mancha en la pobreza" ya que "con ellos se castiga a los hogares, a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y a los profesionales del campo".

LAS ENMIENDAS DEL PP SON "UN SINDIÓS"

La portavoz socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha justificado el rechazo de la mayoría absoluta del PSOE a las enmiendas 'populares' apuntando que son "un sindiós", unas propuestas "inconexas, oportunistas, que lo único que han hecho ha sido tratar de favorecer políticamente a los pueblos en los que ustedes gobiernan".

Abengózar ha aprovechado también su intervención para reprochar a los diputados de Vox que "no tienen nada que ofrecer a Castilla-La Mancha, solo eslóganes, lo han vuelto a demostrar una vez más". "Cuando hacen algo para Castilla-La Mancha es en interés propio", ha sostenido.

En contra de esto, ha defendido que se han aprobado unos presupuestos "en tiempo y forma" y que son "serios, inversores" y "profundamente comprometidos con Castilla-La Mancha y con su gente".

"Unos presupuestos que refuerzan los servicios públicos, como se viene haciendo desde el año 2015; que consolidan derechos y que miran al futuro con responsabilidad", ha apostillado.

UN PRESUPUESTO "MARAVILLOSO" ANTE INTENTOS DE "ECHAR MIERDA"

El debate lo ha cerrado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha asegurado que las Cortes aprueban un presupuesto "maravilloso" y ha acusado al PP de "echar mierda" sobre los mismos, una expresión que le ha valido el reproche del presidente de la Cámara, Pablo Bellido.

Así, le ha pedido a los 'populares' que "reflexionen" porque sus más de mil enmiendas "no tienen ningún sentido".

En cuanto a Vox, ha rebatido a David Moreno y su acusación a García-Page de ser un "fraude" considerando que "el fraude lo comete Vox, que ha presentado una enmienda". "Al menos tenían que haber presentado una enmienda cada uno, serían cuatro", ha ironizado.

El titular de Hacienda ha insistido en que el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026 tiene como "compromisos" cuestiones como "el fortalecimiento de la cohesión social, el contribuir al crecimiento económico, el impulsar la transición ecológica y la transformación digital y hacer frente al reto demográfico".

Unas cuentas que, según Ruiz Molina, van a "fortalecer" el Estado del Bienestar y van a "proteger a las familias y a los colectivos más desfavorecidos".

Asimismo, ha hecho hincapié en que también van a reducir la presión fiscal y permitir "cumplir con los compromisos" adquiridos por parte del Gobierno autonómico con la ciudadanía, que "se pueden resumir en una frase, que es no dejar a nadie atrás".

El consejero ha querido agradecer su trabajo a los empleados de la Consejería y también al resto de integrantes del Consejo de Gobierno que han "primado el interés general", así como las observaciones y aportaciones hechas por los agentes económicos y sociales.