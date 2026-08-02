Los medios aéreos regresan al incendio de Puebla de Don Rodrigo, que ha descendido a Nivel 0

Incendio forestal en Puebla de Don Rodrigo. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios de extinción aéreos han regresado en la mañana de este domingo al incendio declarado este pasado sábado en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Don Rodrigo, un fuego que ha descendido a Situación Operativa Nivel 0 después de haber alcanzado el Nivel 1 en la tarde del sábado por medidas de protección a la población.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, están trabajando en la lucha contra las llamas 2 medios aéreos, con 2 personas; 7 medios terrestres, con 25 personas; y 7 personas más de personal interno.

Las llamas eran detectadas a las 18.03 horas de este pasado sábado por un vigilante fijo.