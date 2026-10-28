Medios sanitarios y la policía se despliegan en el Hospital de Toledo a la espera de los primeros afectados

Despliegue sanitario en el Hospital de Toledo por el accidente de Urda - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un despliegue de medios sanitarios y de Policía Nacional y Local aguardan a las puertas de las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo ante la llegada de los primeros heridos y afectados tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda.

Un cordón policial cerca el acceso a las puertas de Urgencias y varias decenas de sanitarios están preparados para recibir a los posibles afectados que van llegando.

Además, se ha dado orden de que se desaloje el parquin de Urgencias de este hospital, que poco a poco se va vaciando de vehículos.

Del mismo modo, ha llegado un helicóptero sanitario, y tal y como ha podido saber a Europa Press, transportaba a un herido en el accidente.