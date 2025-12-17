La megafonía del Corpus se usará esta Navidad en Toledo para alertar de posibles incidencias ante las aglomeraciones

Archivo - Corpus Christi Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Toledo usará la megafonía del Corpus Christi durante estas fechas navideñas con el fin de alertar a toledanos y visitantes de alguna incidencia que se pueda producir en el Casco Histórico de la ciudad, debido a las aglomeraciones que se producen, sobre todo, durante los fines de semana.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios la vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, quien ha apuntado que esta fue una cuestión que se planteó el pasado lunes en la Junta Local de Seguridad.

"Dada la aglomeración que estamos viendo todos los fines de semana, sobre todo en el Casco y en determinadas calles, si planteamos la hipótesis de que pueda suceder una especie de estampida o que una persona sufra un infarto, puse sobre la mesa algo que creo que puede ser novedoso, pero que nos puede servir, como es la megafonía", ha sostenido.

Es por ello por lo que ha agradecido a la Catedral que vaya acceder al Ayuntamiento esa infraestructura tras la solicitud que se ha hecho al Cabildo, que ha sido respondida de forma positiva. "Con lo cual nos cederán esa megafonía para que la podamos instalar donde la policía considere oportuno con el fin de llamar a la calma a la gente" si ocurre algo o si hay que abordar una emergencia.

A preguntas de los medios ha dicho que no puede decir una fecha exacta en la que este sistema pueda estar en marcha aunque ha añadido que le consta que la Policía está ya en contacto con los electricistas del Ayuntamiento, que serán los operarios que tengan que instalar esta megafonía, por lo que ha afirmado que se intentará que esté operativa ya este fin de semana.