El mejor teatro aficionado de Asturias y Castilla-La Mancha se cita en el Gran Teatro de Manzanares este mes de junio

Gran Teatro de Manzanares. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural del Gran Teatro de Manzanares en el mes de junio está protagonizada por la celebración de la V Muestra de Teatro Amateur 'Ciudad de Manzanares', que este año estrena carácter interregional y contará con la participación de tres grupos de Asturias y dos de Castilla-La Mancha.

Las funciones serán los días 6, 7, 12, 13 y 14 a las 20.30 horas, y en venta anticipada se pueden adquirir entradas a 5 euros para cada representación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Organizada por el Ayuntamiento de Manzanares con el respaldo de Fetea y Escenamateur, la muestra presenta el mejor teatro aficionado de Castilla-La Mancha, con un grupo de Albacete y otro de Tomelloso, y como región invitada en esta edición, de Asturias, con la participación de grupos de Luarca, Puerto de Vega (Navia) y Langreo.

Esta quinta edición, primera interregional, se abre el sábado 6. La compañía Teatro El Hórreo, surgida en 2023 en Luarca, presenta 'Porque lo digo yo', una comedia original de Mayusa J. Banciella dirigida por Chusa Juarros. La obra se sitúa en el despacho de un juez de paz, donde la ausencia del titular deja a su autoritaria mujer, Apolonia, al frente del trabajo diario, desencadenando una serie de enredos y complicaciones con los vecinos que acuden a resolver sus asuntos.

Esta propuesta destaca por su música original compuesta por Alberto Flowers y una puesta en escena que renueva el teatro costumbrista asturiano. Entre sus numerosos reconocimientos sobresalen el Premio Anxelu 2025 otorgado a Chusa Juarros por su trayectoria, dos premios Aurora en el Salón de Teatro Costumbrista de Candás, y el Premio Fumarea a la Mejor Obra en el certamen de Laviana. Asimismo, la actriz Irene Fernández ha sido galardonada repetidamente como mejor intérprete de reparto en diversos festivales nacionales.

El domingo 7, desde Albacete llega el grupo Vogot con un homenaje a Lorca. Bajo la dramaturgia y dirección de María Collado, este proyecto ofrece una propuesta teatral mística y simbólica titulada 'En el corazón del sueño. Nadie puede borrar la semilla de Federico'. La obra invita al público a un viaje inmersivo por el universo de Federico García Lorca, explorando sus pasiones, sueños y conflictos internos.

El montaje utiliza metáforas visuales y escenas que evocan grandes clásicos como 'Bodas de sangre', 'Yerma' o 'La casa de Bernarda Alba', apoyándose en la figura enigmática de 'El Arlequín' para transitar entre lo real y lo onírico. Con un elenco que incluye música en directo (piano, guitarra, acordeón y cajón flamenco), la obra muestra la vulnerabilidad del poeta y su lucha existencial en una puesta en escena minimalista y cargada de sensibilidad.

Desde Tomelloso, la asociación cultural Pan Pa' Hoy presenta el viernes 12 su adaptación del clásico de Miguel Delibes, 'Cinco horas con Mario'. La función, dirigida por María Alcolea y Alba Parra, es un conmovedor monólogo de 90 minutos interpretado por Carmen Pitu López en el papel de Carmen Sotillo.

La sinopsis se centra en la noche en la que Carmen vela el cadáver de su marido, Mario; a partir de los párrafos subrayados en una Biblia, la protagonista inicia un desordenado relato de recuerdos que revela las incomprensiones y errores de sus vidas en común. Este montaje ha cosechado importantes éxitos de crítica y público, destacando el triunfo en el XXIII Certamen de Teatro Clásico de Moratalaz, donde obtuvo los tres galardones principales, y una gran ovación en la Muestra Local de Teatro José María Arcos.

La compañía Baluarte Teatro, de Puerto de Vega, pone en escena el sábado 13 'La calle del infierno', una comedia agridulce del autor Antonio Onetti bajo la dirección de Rosi Unibaso. Estrenada en junio de 2024 en La Felguera, la obra narra la historia de Juani, Paqui y Toñi, tres empleadas de supermercado cuyas vidas y amistad se ven puestas a prueba durante un concurso de sevillanas.

La trama explora temas como la frustración, el deseo y la amistad a través de situaciones que incluyen una liposucción, un suicidio y un viaje a la India, mostrando cómo los miedos personales pueden sacar lo mejor o lo peor de cada individuo. El espectáculo está destinado a un público adulto y cuenta con música original de Susana Gudín.

La V Muestra Interregional de Teatro Amateur 'Ciudad de Manzanares' se clausurará el domingo 14 con la representación, fuera de concurso, de la comedia 'Vecinos', a cargo de Teatro Kumen, de Langreo. Dirigida por José Ramón López Menéndez, esta obra es un divertidísimo drama cómico en forma de sátira social que muestra la crudeza de las relaciones entre personas de diferentes estatus.

Las entradas para cada función se pueden adquirir a 5 euros en venta anticipada en taquilla del Gran Teatro de 12.00 a 14,00 horas los días 5, 11 y 12 de junio, y en Globalentradas. El precio en venta ordinaria el día de la representación es de 7 euros. Para turistas alojados en Manzanares, el precio es de 5 euros en taquilla el mismo día desde las 19.30 horas.