La mejora de la accesibilidad en la Fuente del Oro de Cuenca se pone en marcha tras un cuarto de siglo de espera

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, visita la obra en Fuente. - EUROPA PRESS

CUENCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ya están en marcha las obras para mejorar la accesibilidad en cinco puntos de la Fuente del Oro, una obra esperada desde hace un cuarto de siglo por los vecinos de esta zona de Cuenca, entre ellos personas que llegaron aquí hace cuatro décadas y hoy, ya mayores, tienen problemas para superar los largos tramos de escaleras que caracterizan los accesos al barrio donde se está trabajando.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha visitado esta obra que ha comenzado en los puntos más elevados y que incluye trabajos de desbroce y nivelación de las calles, la instalación de pasarelas provisionales para facilitar el paso a las viviendas durante las obras, nuevas redes de saneamiento, nuevos muros, vegetación, bancos, barandillas y un nuevo alumbrado público.

Dolz ha explicado que el plazo de ejecución previsto es de unos seis meses, aunque hay problemas, como los problemas de suministro de materiales por parte de los proveedores, que podrían retrasar los trabajos al menos un mes más.

La arquitecta municipal, Verónica López, ha apuntado otra dificultad de este proyecto y es que, debido a la topografía del barrio, no va a ser posible solucionar la accesibilidad de todos los portales, por lo que en algunos casos tendrán que seguir conviviendo escaleras y rampas.

"Cuando llegamos éramos muy jóvenes y ahora estamos todos jubilados", ha comentado durante esta visita el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Merencio, quien ha afirmado que "estábamos deseosos de que empezase esta obra, porque llevábamos 25 años solicitando esta mejora". Ahora, el presidente vecinal confía en que los trabajos "se hagan lo mejor posible" para que duren el mayor tiempo posible.