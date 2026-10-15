Las mejores compañías de teatro aficionado del país se darán cita en noviembre en el certamen nacional de Fuensalida - DIPUTACIÓN TOLEDO

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las mejores compañías de teatro aficionado del país se darán cita a lo largo del próximo mes de noviembre en el XXII edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de Fuensalida'.

Una cita que ha sido presentada este jueves por el alcalde del municipio, José Jaime Alonso; la concejala de Cultura, Miriam Mera; la presidenta de la Asociación Artístico-Cultural Zapa, Milagros Sánchez-Moncayo; y el diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas.

Arribas ha apuntado que el certamen, tras más de dos décadas de trayectoria, se ha ganado un lugar destacado "por méritos propios" en la programación cultural de la provincia. "No es fácil llegar a una vigésimo segunda edición. Significa mucho trabajo, ilusión y un público que responde", ha agregado.

Ha puesto en valor que eventos como este ponen de manifiesto que Fuensalida es un municipio que cree que en la cultura y tiene "muchas personas" que año tras año dedican su esfuerzo a conseguir que el telón vuelva a levantarse. "Desde la Diputación queremos contribuir a que eso siga siendo posible porque nuestra intención es favorecer la cultura y que llegue a todos los rincones y pueblos".

"Este certamen es un magnífico ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se une el compromiso de una ayuntamiento, la iniciativa social y la colaboración de otras administraciones, como es la Diputación de Toledo", ha sostenido Arribas.

También ha querido destacar lo que no se ve de este tipo de certámenes ya que detrás del teatro aficionado hay "mucho esfuerzo, ilusión y compromiso". Hay personas que dedican una parte muy importante de su tiempo a ello y "una pasión muy fuerte que no se ve".

Tras poner en valor que esta cita contenga una programación variada, el diputado de Cultura ha finalizado destacando que este año dé un paso más con la charla-coloquio que protagonizará la actriz toledana Lola Baldrich el último día del festival.

CRECIENDO AÑO TRAS AÑO

De su lado, el alcalde ha destacado que el Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de Fuensalida' es una iniciativa cultural que continúa creciendo año tras año, "demostrando que el teatro sigue muy vivo en Fuensalida gracias al talento, la ilusión y el compromiso de quien lo hace posible".

Tras dar las gracias a la Diputación, el alcalde ha manifestado que esta cita, tras más de dos décadas de historia, es un punto de encuentro para muchas compañías de teatro aficionado de España con el fin de acercar al público sus propuestas de "grandísima calidad".

No obstante, ha destacado que este certamen cuenta con el Sello de Calidad Escenamateur y el hecho de que la casa de la Cultura se vaya a convertir en noviembre en el escenario que acogerá a las mejores compañías de teatro aficionado a nivel nacional.

"Desde Fuensalida tenemos claro que la cultura es una parte esencial de la vida del municipio, ya que genera oportunidades, favorece el encuentro, enriquece a las personas y contribuye a crear una sociedad más diversa y abierta", ha manifestado el alcalde para quien es "un orgullo" mantener vivo este certamen referente a nivel provincial, regional y nacional.

170 OBRAS PRESENTADAS

La presidenta de la Asociación Artístico-Cultural Zapa ha señalado que este año se han presentado hasta 170 obras al certamen de las que se han seleccionado seis, dos más que el año pasado. "Queremos que el festival tenga más empaque y que sea más vistoso".

En total se representarán siete obras, las seis seleccionadas y la que corre a cargo de la asociación Zapa, comenzando el 31 de octubre con 'Julieta y Romeo' de la Asociación Cultural 'Tomatelon', a la que seguirá el 7 de noviembre la obra 'Carlota' de Platea Teatro y el 8 de noviembre 'Agnes de Dios' de Compañía Arte Escénico.

Ya el 14 de noviembre se representará 'El Lazarillo de Tormes' de la asociación El Duque de Lerma; el 21 de noviembre 'De Tripas Corazón' de Garancha Teatro; el 22 de noviembre 'Perfectos desconocidos' de la Agrupación Enrique Rambal; y el 6 de diciembre 'Juntos' del grupo de teatro Zapa.

A ello se sumará este mismo día por la mañana la charla coloquio con la actriz toledana Lola Baldrich en la Casa de la Cultura a las 12.00 horas.

Las obras se representarán a las 20.30 horas los sábados y a las 18.00 horas los domingos y las entradas individuales tienen un precio de 4 euros y los abonos de 20 euros. Las primeras se podrán adquirir el lunes anterior a la celebración de la representación y los segundos ya están a la venta.