Mellado (IU C-LM) celebra la coalición de izquierdas y no cierra la puerta a Rufián como candidato a unas primarias

Archivo - Pedro Mellado, coordinador regional de IU en C-LM - EUROPA PRESS / JUAN MORENO - Archivo

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pedro Mellado, líder de IU en Castilla-La Mancha, ha celebrado la nueva coalición de izquierdas a las próximas generales que Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid lanzarán el próximo 21 de febrero. En declaraciones a Europa Press, ha abierto la puerta a Podemos y ha asegurado que le "encantaría" tener la opción de poder votar en unas primarias "si queremos que nuestro próximo candidato o candidata sea Yolanda Díaz o Gabriel Rufián". "Sería una excelente noticia".

Esta nueva alianza de izquierdas, según ha comentado Mellado, es algo que "todas las personas de izquierda estábamos reclamando a las organizaciones a nivel estatal". "Necesitábamos que hubiera alguna respuesta a las inquietudes que está mostrando la ciudadanía que se ve representada por nuestros partidos políticos, inquietudes relacionadas con la incertidumbre sobre qué va a pasar con el espacio político a la izquierda del Partido Socialista", ha dicho.

Por lo tanto, que "lo hagamos ahora con suficiente antelación es una cosa que desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha hemos insistido en los últimos meses". "Planteamos que para en torno a mediados de año en Castilla-La Mancha tendríamos que tener claro cuál es la fórmula electoral con la que nos vamos a presentar a las elecciones autonómicas y municipales. Y por lo tanto este paso hacia adelante que han dado estas cuatro organizaciones pensando en unas elecciones generales va precisamente en esa línea".

Además, ha subrayado el coordinador regional de IU, lo hacen de una manera "novedosa" con respecto a las fórmulas electorales que se han ensayado anteriormente, en el sentido de que primero se va a hablar de política y se va a hablar de las propuestas que necesita la ciudadanía y "no tanto de liderazgos".

"Anteriormente hemos visto propuestas electorales basadas en un candidato o una candidata en torno a la cual se aglutinaban distintas fuerzas políticas", ha asegurado un Mellado, que considera que el hecho de que se le haya dado "la vuelta al proceso" es algo "muy relevante" y es "una señal de que se aprenden de los errores del pasado". Además, opina que "da más garantías de continuidad" un proyecto que esté basado en unas ideas que permanecen mucho más que los liderazgos, que luego, "lógicamente, habrá que elegir también".

Sobre Podemos, y su posible participación en esta alianza, Pedro Mellado ha manifestado que la expectativa es que otras fuerzas políticas se puedan incorporar y, por supuesto, "pensamos en Podemos". "Es una demanda social por parte de la izquierda que se incluyan a todos los partidos políticos", ha subrayado.

"No creo que fuera entendido ni bien recibido por el ámbito de la izquierda ni que haya exclusiones por parte de otros partidos, ni autoexclusiones, ni que haya algún partido que decida no querer participar de un proyecto colectivo", ha incidido el líder de IU la comunidad castellanomanchega.

Sobre el papel que tendría que tener Yolanda Díaz en esta nueva coalición, Mellado ha señalado que a él le gustaría poder tener un debate en el espacio sobre esta cuestión. Dicho esto, ha dejado claro que él "honestamente" no tiene claro ahora mismo quién es el mejor candidato o candidata "porque tampoco sé entre quién puedo elegir".

Es por ello que cree que se debería "normalizar" el hecho de que haya personas que se puedan postular o que haya organizaciones que postulen a personas y que "podamos votar en unas primarias si debe ser Yolanda Díaz o otro compañero o compañera". "A mí me alegraría que normalizáramos ese proceso dentro de la izquierda y que, por supuesto, mi candidato favorito será el que gane".

GABRIEL RUFIÁN

Sobre Gabriel Rufián y su gran coalición para frenar a PP y Vox, el líder de IU en Castilla-La Mancha ha apuntado que "si Rufián quiere ser el candidato de una propuesta política de izquierdas, pues bienvenido sea también". "Me encantaría tener la opción de poder votar en unas primarias si queremos que nuestro próximo candidato o candidata sea Yolanda Díaz o Gabriel Rufián. Sería una excelente noticia que llegásemos a ese acuerdo", ha abundado.

Volviendo a la coalición de izquierdas y si cree que logrará la unión de la izquierda, Mellado considera que sí que tiene potencial para poder hacerlo. "Me parece muy complicado poder explicar a la ciudadanía con el riesgo claro y evidente que tenemos de que la extrema derecha entre a gobernar en las instituciones, que haya algún partido que por motivos de listas electorales, liderazgos o vetos cruzados quiera excluir o autoexcluirse". "De verdad que yo creo que la ciudadanía no está en esa clave y le da un poco igual el nombre que le pongamos al producto", ha hecho hincapié.

Finalmente, Mellado confía en que esta propuesta "sea bien acogida" por todas las partes de la izquierda y que "si hay otras propuestas alternativas, pues es el momento también de discutirlas". "Todas las propuestas para aglutinar a la izquierda y frenar a la extrema derecha serán bienvenidas".