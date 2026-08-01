Un menor de 15 años es herido grave por arma blanca tras una reyerta en Pedro Muñoz

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CIUDAD REAL, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años de edad ha resultado herido grave por arma blanca este viernes tras una reyerta ocurrida en la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 23.19 horas de este viernes en la calle Reina Sofía, en la vía pública.

El menor, herido grave, era atendido en el lugar de los hechos por un médico de Urgencias y posteriormente trasladado en una UVI al hospital de Alcázar de San Juan.

En el lugar también han estado presentes efectivos de la Guardia Civil.