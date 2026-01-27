Un menú ideado para "dialogar con el entorno", propuesta del chef toledano Iván Cerdeño en el Snow Club Gourmet

El chef toledano Iván Cerdeño - RUBEN CALVO

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cocina de Iván Cerdeño, chef de 'El Cigarral del Ángel' (Toledo), protagonizó el pasado fin de semana la segunda jornada de la octava edición del evento gastronómico 'Snow Club Gourmet' de la estación de esquí de Grandvalira (Andorra).

Así, el distinguido con dos estrellas Michelin, Premio Nacional de Hostelería a la Innovación y tres soles en la Guía Repsol, ha explicado que el menú ofrecido a los comensales de dicha cita ha sido ideado específicamente para "dialogar con el entorno", poniendo el acento en el producto de temporada y la memoria culinaria.

"He apostado por un menú muy adecuado al entorno, con producto de temporada de invierno y una cocina muy marcada por el territorio, recuperando recetas muy vinculadas a la zona de Toledo", ha asegurado el chef.

En detalle, los comensales realizaron una cata de diversas elaboraciones como un consomé de montaña; un tatín de judías ensaladas; garbanzo especiado; un brazo de gitano de perdiz en escabeche; una tarta de coliflor, trufa y nueces tiernas confitadas; sabayón de setas de temporada; salmón con miso rojo y naranja; corzo a la bourguignonne, foie y anchoa. El postre "evocó recuerdos dulces de Toledo", reforzando el vínculo del menú con el territorio de origen.

Desde su creación en la temporada 2016-17, el 'Snow Club Gourmet' ofrece una experiencia que va más allá del esquí y combina la práctica deportiva con varias actividades gastronómicas premium en determinados fines de semana durante la temporada de esquí. En este tiempo se ha asociado con 30 de las mejores marcas del mundo gastronómico para ofrecer cenas temáticas, vermús de autor o maridajes, entre otros.

A lo largo de sus ediciones han participado algunos de los mejores chefs nacionales, como Hugo Múñoz (Ugo Chan), Rafa Zafra (Estimar), Albert Raurich (Dos Palillos) o Marcos Morán (Casa Gerardo), entre otros.