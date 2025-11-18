Mercadona abrirá el día 24 nueva tienda en Illescas incorporando la sección 'Listo para Comer'

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona abrirá el próximo lunes, 24 de noviembre, una nueva tienda en Illescas que contará con 1.664 metros cuadrados y un aparcamiento con una superficie de 3.554 metros y capacidad para 116 plazas.

El nuevo supermercado incorpora la sección 'Listo para Comer'. En ella los "Jefes" (clientes) podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

La tienda dispone, entre otras mejoras, de una nueva entrada con doble acristalado que evita corrientes de aire, unos pasillos más amplios o un área de descanso con sillas y mesas donde los "Jefes" pueden consumir el plato recién preparado y acompañarlo con bebidas frías.

Estas tiendas tienen implantado este modelo eficiente. Se trata de tiendas que cuentan con espacios más amplios y diáfanos, que facilitan la entrada de luz natural, además de nuevos colores y materiales tanto en la fachada exterior de acceso como en la distribución de las distintas secciones.

En cuanto al aspecto medioambiental, se han tomado varias medidas que permiten reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos o nuevos arcones de congelado más eficientes. Cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según las zonas y los momentos del día para una mejor gestión.

Otra de las medidas es la colocación de módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización, porque una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20% de su consumo energético anual respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada, lo que supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO2 por supermercado.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de los trabajadores este nuevo supermercado incluye múltiples medidas para mejorar la ergonomía y eliminar sobreesfuerzos. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso.