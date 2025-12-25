Merche Hervás protagonizará este sábado en Guadalajara el cuentacuentos infantil gratuito 'La vaca y el huevo'

Cartel del cuentacuentos 'La vaca y el huevo'. - OCÉANO ATLÁNTICO EDITORES

GUADALAJARA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 27 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, Mareta ha previsto un nuevo evento cultural. Se trata de un cuentacuentos infantil a cargo de la escritora Merche Hervás, un acto que estará orientado a los más pequeños de la casa.

Durante la propuesta, los asistentes podrán disfrutar de todos los detalles de 'La Vaca y el Huevo', una obra realizada por la mencionada literata, afincada en Cabanillas del Campo (Guadalajara). "Es una experiencia para imaginar, jugar e incitar a la lectura", explica Julio Martínez, gerente de Mareta, según ha informado Océano Atlántico Editores en nota de prensa.

Todo ello, se desarrollará en pleno centro de Guadalajara, en la plazuela de Don Pedro, número 1C, muy cerca del Mercado de Abastos. "Además de difundir la cultura mediante la literatura, también pretendemos dinamizar el casco histórico e infundir entre los más pequeños el amor por la cultura y la lectura", ha confirmado Martínez.

Y lo harán a través del referido cuentacuentos, que tendrá lugar a partir de las 12.00, del sábado 27 de diciembre, a un coste completamente gratuito.

De la mano de un original y divertido relato, cuyos protagonistas son los animales de una granja, en 'La vaca y el huevo' "se muestra el excesivo individualismo de la sociedad actual y los problemas que puede generar una situación crítica", explica la autora, Merche Hervás.

"El cuento pretende transmitir valores de compañerismo, respeto y amistad, imprescindibles para un correcto desarrollo en los primeros años de la infancia", ha añadido.

Los hechos narrados suceden en una granja, propiedad de Gumersindo, situada en un pueblo de Castilla-La Mancha próximo a Madrid, donde viven una gallina con sus pollitos, un gallo, un cerdo y una vaca.

"Uno de los pollitos sufre un contratiempo que obliga a la gallina a pedir ayuda a sus compañeros de granja. La tensión va subiendo cuando sufre la indiferencia del resto de animales, poniendo en peligro al pequeño", explican desde Mareta. "El relato está pensado para ser leído a niños y niñas de corta edad". El libro se puede adquirir al precio de 15 euros en Mareta.