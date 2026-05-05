Una mesa de inclusión, un punto de información y nuevos premios, entre las novedades del Ficcue de Cuenca

Presentación del Festival Internacional de Cine de Comedia (FICCUE) de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca será el epicentro de las actividades del Festival Internacional de Cine de Comedia (Ficcue), que llega con novedades como un punto de información en la plaza de la Hispanidad, una mesa de inclusión en el cine y dos nuevos premios.

El director del festival, Javier Muga, se ha encargado de desglosar las principales citas de un evento que se desarrollará del 11 al 16 de mayo y que estrena patrocinadores como Imesa y Amiab, que se incorpora precisamente para ayudar a que este Ficcue sea el más inclusivo hasta la fecha.

La programación comenzará el lunes 11 de mayo con las proyecciones de los cortometrajes nominados en los Multicines Odeon de la calle Tarancón de Cuenca, a partir de las 19.00 horas. El martes, ya en el Auditorio, se celebrará la anunciada mesa de inclusión social en el cine con la colaboración de Amiab y Apaipa, una asociación que trabaja con jóvenes con diversidad funcional. También participará el grupo de teatro madrileño La Troupe. Tras esta mesa habrá proyecciones en el propio Auditorio de Cuenca a partir de las 19.00 horas.

El miércoles 13 de mayo, en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, habrá un coloquio sobre el poder de lo audiovisual en la promoción turística que contará con con Jesús Cambra, codirector de la Spain Film Comission, y el catedrático de márquetin de la UCLM, Juan Antonio Mondéjar. Muga ha precisado que todas las personas acreditadas pueden acceder a este encuentro.

Por la tarde, ya en el Auditorio, habrá un taller de construcción de personaje, impartido por Juanra Fernández de la Escuela de Cine de Cuenca, antes de una nueva ronda de proyecciones.

La programación del jueves incluye una conferencia en el Auditorio sobre neurociencia en la comedia en el Auditorio, impartida por Patricia Giglán y Marta Torrijos y, por la tarde, tendrá lugar la proyección del largometraje Pequeños Calvarios de Javier Polo y la mesa redonda de la comedia, con Belinda Washington y Luis Larrodera, entre otros.

El viernes será la recepción de invitados y por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se emitirá en directo y con público el podcast del actor Nacho Guerrero.

Muga ha insistido en que todas las actividades están abiertas para los acreditados al festival, pero también hay entradas de día para quienes quieran acudir a alguna acción concreta.

La gala de clausura se celebrará el 16 de mayo en el Auditorio y desde las 17.30 horas comenzará la alfombra azul previa a la entrega de premios, en la que participarán alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Cuenca y la Escuela de Arte Cruz Novillo de la capital.

Además de conocer los ganadores entre los 18 proyectos nominados, habrá dos premios honoríficos, el galardón 'Una mirada de cine', que se ha concedido al director Jaime Chávarril, y el premio al Talento del Año, concedido al actor Mariano Peña.

En la presentación de la programación han participado la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, ha señalado que en cuatro años el festival se está convirtiendo "en un referente" en el sector y ha alabado su apuesta este año por la inclusión "para que personas con capacidades diferentes puedan participar en el proyecto".

Con estos mimbres, López ve posible que el festival logre ser certificador, a partir del año que viene, de los premios Goya.

También ha estado presente la concejala y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, que ha apuntado cómo el Ficcue "ha ido dando pasos certeros, sin correr demasiado" y siempre con el apoyo de las instituciones y que algunos actores y actrices, el año pasado, le comentaron "que no recordaban que el Festival de Cine de Málaga, en su tercer año, tuviera tanta solidez".

La programación completa se puede consultar en el enlace https://www.festivalcinecomedia.com/programa-festival/.