La Mesa Sectorial de Personal Funcionario respalda la Oferta de Empleo Público de la Junta que asciende a 886 plazas

Sede de la Dirección General de Función Pública. - JCCM

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha informado de que las organizaciones sindicales de la función pública han respaldado mayoritariamente este jueves, en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal funcionario correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asciende a 881 plazas.

La negociación de esta oferta con los representantes del personal empleado público ha sido uno de los puntos del orden del día de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.

Dicha negociación, que se lleva a cabo dentro del proceso de planificación de la Oferta de Empleo Público del presente año 2026 y que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional, ha contado con el voto a favor de CSIF, UGT y STAS, y ninguno en contra.

Tal y como se ha acordado, la Oferta de Empleo Público para personal funcionario de este año asciende a un total de 881 plazas, que se reparten en: 731 de turno libre, (37 de discapacidad general y 15 de discapacidad intelectual) y 150 de promoción interna (142 libre y 8 de discapacidad).

PLAZAS QUE SE APROBARÁN JUNTO CON LAS DE PERSONAL LABORAL

Este total de plazas se aprobará en el contexto de este ejercicio junto con las 401 de personal laboral que conforman el sector de Administración General y que fueron apoyadas unánimemente por las organizaciones sindicales de la función pública, que se reunieron en este miércoles en la Comisión Negociadora del IX Convenio Colectivo.

Durante las próximas semanas tendrá lugar la celebración de la Mesa General Negociación del Personal Empleado Público, paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.