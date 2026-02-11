La Mesa del Tercer Sector exige a PP C-LM "respetar" y "mantener" lo pactado en la reforma del Estatuto de Autonomía

La Mesa del Tercer Sector pide que el Estatuto de CLM avance en su tramitación - MESA DEL TERCER SECTOR

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha pedido al Partido Popular "mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación" de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, y "seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable".

"El foco debe seguir puesto en cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil, no en alimentar controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo", señala la Mesa en un comunicado.

Tras recordar que ha participado de forma "activa y leal" en el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía, aportando la mirada de cientos de entidades y colectivos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social en toda la región, ha defendido que este trabajo colectivo ha permitido incorporar al texto "avances relevantes en materia de derechos sociales, accesibilidad, inclusión y consolidación del diálogo civil como pilar democrático de la comunidad autónoma".

"El nuevo estatuto no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables en Castilla-La Mancha", dicen desde la Mesa, que añade que sus propuestas van orientadas a asegurar una mayor estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial.

"Del mismo modo que el tejido empresarial ha reclamado que no se menosprecie lo acordado en Castilla-La Mancha en relación con el Estatuto, la Mesa del Tercer Sector exige respeto institucional al consenso social y político construido en la región. El acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales debe ser respetado en su tramitación en las Cortes Generales, evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses", demanda.

Así las cosas, la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha reivindica "el valor del diálogo civil como herramienta de construcción democrática" y ha exigido "respeto, consideración y estabilidad para el marco acordado, que refuerza la protección social y el reconocimiento de las entidades sociales en el Estatuto".

"Desde la responsabilidad y el sentido común, es necesario reclamar que se respete la palabra dada y el consenso alcanzado en la región y se evite cualquier marcha atrás que pueda debilitar los avances logrados en derechos sociales y participación ciudadana", insiste esta mesa, compuesta por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM); la Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM (POI-CLM); la Coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam); y la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha (PVCLM).