Meyer apremia a la Unión Europea a reaccionar ante Trump tomando como ejemplo el papel de los aliados tras el nazismo

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exeurodiputado y miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, Willy Meyer, ha apremiado a los países de la Unión Europea a reaccionar ante las políticas de Donald Trump tomando como ejemplo el papel que tuvieron los aliados tras el nazismo, en la construcción de un nuevo orden internacional.

Junto al coordinador local y de IU en el Ayuntamiento, Txema Fernández, Meyer ha ofrecido una rueda de prensa en Toledo con motivo de del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, ha señalado que la Unión Europea tiene que reaccionar, defendiendo la soberanía europea, un sistema de seguridad compartido y que así no tenga que "depender de Estados Unidos".

Rememorando la "barbarie" del nazismo, que no "fue tan lejana", ha destacado que los países aliados "intentaron construir un nuevo orden internacional para impedir el flagelo de la guerra a las próximas generaciones".

"El problema ahora mismo es que todo ese derecho internacional, ese intento de dar una normativa para impedir la guerra y establecer relaciones humanas y entre los estados sobre la vía diplomática ha saltado por los aires", ha aseverado.

En este punto, ha acusado a Donald Trump de perpetrar una "voladura controlada de las Naciones Unidas", por lo que ha lamentado que las lecciones que se aprendieron tras el fascismo --respecto a las labores de construir un nuevo orden internacional en la actualidad-- "no han servido para nada".

Tras mencionar "el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania, las anexiones pretendidas de Trump a Groenlandia, Méjico, el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro", ha descrito un contexto en que "no hay voluntad de defender el derecho internacional para evitar la guerra y para evitar los genocidios".

Asimismo, ha condenado que Trump quiera "construir un centro inmobiliario potente en Oriente Medio sobre la base de los cadáveres de niños y mujeres" o que la policía de Minneapolis "recuerda mucho a las camisas pardas nazis que perseguían a judíos, comunistas y socialistas".

CONSTRUIR NACIONES UNIDAS

Con todo, la construcción de un nuevo orden internacional que evite la guerra y que persiga a aquellas personas "que cometan atropellos en contra del derecho internacional" es una prioridad para Meyer, que considera "imperioso" reconstruir "las Naciones Unidas para que se convierta en el gobierno del mundo".

"Es una situación de excepción donde la necesidad de acabar con esta política de Donald Trump para los europeos debe ser una necesidad de primera hora". Así las cosas, ha lamentado que en la Unión Europea no haya voluntad por la parte de las élites de "ponerle freno".

RECUERDO A DIEZ TOLEDANOS

Por su parte, Fernández, en su condición de portavoz de IU en el Consistorio toledano, ha recordado a los "diez toledanos asesinados en campos de concentración", en una ciudad en la que "tristemente" hay un "empeño en olvidar".

Ha criticado a un "Gobierno de la ciudad que está empeñado en que olvidemos o que contemos una historia muy parcial". La "derecha y ultraderecha que planificó esa Europa genocida, hoy la tenemos implantada en el Ayuntamiento de Toledo".

El Gobierno toledano se centra más, según Fernández, "en sacar tumbas de la Catedral de reyes visigodos o en hacer homenajes a santos, como Juan Pablo II". "Nos enteramos ayer que quieren en homenajear a Marcelo, al arzobispo negacionista de la Constitución del 78 y seguidista del régimen franquista, arzobispo de Toledo en los años 70 y 71", ha lamentado.

Ante esta situación, estos actos son "indispensables" para mantener viva "la llama de la memoria, de la dignidad y del recuerdo y de la reivindicación de paz".