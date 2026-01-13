Este miércoles se abre el plazo de alegaciones al decreto que regula el Cuerpo de Agentes Medioambientales de C-LM

Archivo - Agente medioambiental - APAM CLM - Archivo

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se regula el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Durante un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de este miércoles, cualquier persona interesada podrá formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes, cuyo texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, en el Portal de Participación https://participacion.castillalamancha.es/ y en la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible, sita en la calle Río Estenilla, s/n-45071 Toledo, todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha https://participacion.castillalamancha.es/ node/1920 o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de la Consejería de Desarrollo Sostenible, calle Río Estenilla, s/n-45071, Toledo.