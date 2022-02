Miguelturra, preparada tras la pandemia para celebrar de nuevo el Carnaval del 25 de febrero al 6 de marzo

CIUDAD REAL, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás para el Carnaval de Miguelturra 2022 (Ciudad Real), declarado de Interés Turístico Nacional, ha comenzado con la presentación oficial del programa de actos de esta edición, que volverá a proyectarse al mundo del 25 de febrero hasta el próximo 6 de marzo, tras el parón histórico del año pasado debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.

En el acto han estado presentes la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga; el concejal de Festejos, Diego Rodríguez; el presidente de la Asociación de Peñas del Carnaval, Raúl Domínguez; y, cómo no, las máximas autoridades carnavaleras, el Rey del Carnaval, Serafín Delgado; y las Máscaras Mayores, tanto las salientes, Mari Carmen Céspedes y Manolo González, como las entrantes, Gloria Cruz y Antonio Gómez.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Miguelturra, "ante la favorable situación en España y en Castilla-La Mancha, y aunque ha sido una difícil decisión, la Asociación de Peñas junto con la Concejalía de Festejos, después de estudiarlo concienzudamente, han concluido que es necesario celebrar nuestro carnaval churriego, pues todos lo necesitamos, tanto las personas individualmente, como nuestra economía".

"La realidad, continua la regidora, es que como miguelturreños y miguelturreñas no podemos contener más la imaginación, las máscaras, la burla, el color, los disfraces que se escapan de los baúles, en definitiva, todo aquello que es esencia de nuestra identidad, porque si miramos atrás, encontramos un gran vacío", ha destacado.

Según ha dicho, el carnaval, "que nunca pudo ser detenido, ni aún por la prohibición, lo ha sido por una maldita pandemia que afortunadamente y gracias a la ciencia, creemos que estamos cerca de vencer", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por eso, este año será un año de grades celebraciones, no en vano, el año pasado cumplieron 40 años la Asociación de Peñas del Carnaval y la Peña de 'La Cabra' y en esta ocasión "será una gran celebración conjunta con otras peñas que también van cumpliendo años como los 40 de Los Segadores, los 15 del Alhiguí y los 10 del Puntillo. Esto nos hace ver que nuestro Carnaval sigue creciendo cada vez con más esplendor, lo que nos augura un halagüeño futuro para nuestra fiesta grande".

PROGRAMACIÓN "CASI NORMAL"

El Ayuntamiento ha preparado una programación "casi normal" para este año, con las limitaciones que aún exige la situación sanitaria y en la certeza de que la ciudadanía es consciente de que así debe ser.

Antes de terminar la alcaldesa ha querido recordar que este ha sido "un año también en el que no hemos dejado de estar presentes en la Feria Internacional de Turismo, mostrando nuestro magnífico legado carnavalero al mundo". "Por eso, churriegas, churriegos y advenedizos, disfrutad del Carnaval de Miguelturra. Disfrutad con prudencia pero con alegría".

Por su parte, el concejal de Festejos ha sido el encargado de contar las novedades de este carnaval "que regresa, como siempre, cargado de riqueza cultural, popular y gastronómica, y con los elementos de historia y tradición tan conocidos como son la Máscara Callejera de Carnaval Churriego".

Como principales novedades en esta edición, explica el edil, por fin verá la luz un gran proyecto, el nuevo Libro del Carnaval, que se presentará el martes 1 de marzo, "gracias al empeño de un churriego, Berna Martínez, a través de la Asociación Histórico Cultural carnavaldemiguelturra.es, y donde la Concejalía de Festejos colabora con motivo del 40 aniversario de la Asociación Cultural Peñas del Carnaval".

Pero además, se verá el "buque insignia", a través de dos esculturas alegóricas del carnaval que se inaugurarán también el martes "y que dejan reflejado la esencia de nuestra fiesta carnestolendas en un lugar relevante, presidiendo el inicio de la calle Carnaval".

Rodríguez quiere que este sea un carnaval "en el que no se quede nada para otro momento. No se aplaza la fruta en sartén, ni la costura. No se aplaza la broma, ni se cierran los baúles para vestirse de máscara. Desde el más profundo sentimiento carnavalero, todo es posible: Chirigotas, murgas, comparsas, charangas, carrozas etc que ponen en valor lo que somos como pueblo manchego, con la importancia de nuestras raíces y con nuestro futuro sostenible"

"Eso sí, buscamos un carnaval seguro y sostenible, y por eso, se han tenido que suspender las comidas populares de las peñas, las concentraciones y pasacalles oficiales. El resto de actividades se mantienen en su totalidad, siempre desde la responsabilidad y el sentido común con acuerdo siempre con nuestro colectivo, la ACPC".

Por último, el edil ha desgranado parte del programa de Carnaval con sus actividades más importantes, "que, aunque trae novedades, es un programa pensado en la tradición, en nuestra esencia verdadera, en la máscara callejera, en el alhiguí, en la música, en las charangas, en nuestras peñas, en nuestra joya gastronómica de la Fruta en Sartén y en un sinfín de actividades pensadas para todos los públicos".

PREGÓN

El concejal ha anunciado que el mismo viernes, día 25, tras el pregón que este año será de Valeria Ros, periodista y humorista de la Sexta Televisión, y la entrega del premio al autor del cartel anunciador, que recae en Rubén Lucas Ortiz, con su cartel 'Amor', tendrá lugar el espectáculo de comedia 'Mature' de la propia Valeria Ros y que tiene entrada gratuita hasta completar el aforo.

Tras el pregón del viernes, el programa traerá actos tan importantes como la proclamación de las Máscaras Mayores, el sábado día 26 de febrero; el Carnaval Infantil; el concurso de Fruta en Sartén; el entierro de la Sardina o los concursos de Trajes, Tu careta me suena o el de Chirigotas, antes de la llegada del final de las fiestas carnestolendas con el desfile del Domingo de Piñata.

Además, habrá bailes, orquestas y DJs que se celebrarán en el Palacio del Carnaval (CERE), como epicentro de la fiesta grande y que cuidará todas las medidas de seguridad.

Por último ha explicado que el Museo del Carnaval estará abierto para que sea visitado por toda la comunidad educativa y que realizarán diferentes desfiles escolares.

Por su parte, Raúl Domínguez, como presidente de la Asociación de Peñas del Carnaval, ha tomado la palabra especialmente para dar las gracias a todos los implicados, pero ha indicado que "todos los que estamos aquí sabemos que el Carnaval de Miguelturra es parte de nuestro patrimonio cultural, es nuestra seña de identidad, por eso, quiero hacer hincapié en que queremos garantizar un carnaval cívico, hay que recordar que hasta llegar aquí muchas personas se han quedado en camino. Disfrutemos pero con prudencia".

Argumento en el que también ha hecho mucho hincapié el Rey del Carnaval, Serafín Delgado, quien ha dicho "que se puede hacer casi todo, si sabemos tomar las medidas pertinentes y mantener la prudencia".