Foto de familia de la inauguración del II Congreso Internacional de Educación Inclusiva. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha inaugurado este jueves en Toledo el 2º Congreso Internacional de Educación Inclusiva, organizado por el movimiento asociativo Plena inclusión España junto a su federación de Castilla-La Mancha. "El sistema educativo debe adaptarse a las personas, no al revés", ha defendido.

Bajo el lema 'Una sabia decisión', este congreso se celebra durante los días 26 y 27 de noviembre en dos espacios: el Auditorio del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural y el IES María Pacheco. En este encuentro participan especialistas e investigadores de distintos ámbitos; representantes de universidades y administraciones públicas; profesionales de la educación; familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Entre las ponentes internacionales destaca Mary-Ann O'Donovan, profesora de la Universidad de Sídney (Australia), quien compartirá su saber en torno a los modelos de educación inclusiva en diferentes partes del mundo.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. También han intervenido la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; el presidente de Eurocaja Rural y Fundación Eurocaja Rural, Javier López; la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica; y el presidente de la federación autonómica, Francisco Serrano.

"La educación inclusiva no es una concesión ni un gesto de buena voluntad, es un derecho universal que no puede depender de las dificultades que encontramos en nuestro camino. Su accesibilidad nos concierne a todos", ha insistido Milagros Tolón en un evento al que entre hoy y mañana asisten profesionales de la educación, familias, investigadores, organizaciones sociales y responsables públicos.

Ante ellos, la ministra de Educación ha subrayado la importancia de garantizar que todo el alumnado pueda acceder a una educación en igualdad de condiciones: "No basta con compartir un aula ni con estar escolarizado si no se dispone de las oportunidades necesarias para aprender. No es suficiente con acudir cada mañana al colegio si no se puede participar plenamente en su actividad".

Integrar en la comunidad a los estudiantes resulta clave para Milagros Tolón: "No son las personas quienes deben adaptarse a un sistema educativo que no siempre responde a sus necesidades. Este es el que debe transformarse", ha expresado.

La reciente aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, elaborado con la participación de las administraciones educativas, las organizaciones sociales y la comunidad escolar, apuesta por que todo el alumnado pueda aprender, participar y desarrollar sus capacidades con independencia de sus circunstancias personales o sociales.

La ministra de Educación ha puesto el foco en los recursos educativos, la accesibilidad universal, la prevención de la segregación escolar y el papel de los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo a los ordinarios.

Además, ha resaltado la importancia de escuchar a las personas con discapacidad para conocer las barreras que encuentran y comprender lo que necesitan: "Tienen que poder participar en las resoluciones que afectan a sus propias vidas. Su voz no puede ocupar un lugar secundario, debe estar en el centro de nuestras decisiones".

La inclusión, para Milagros Tolón, no se limita a una etapa educativa. Debe extenderse a la capacitación del profesorado, a la Universidad, a la Formación Profesional, a la participación de las familias, a la transformación de los centros y a la transición a la vida adulta: "Una escuela que incluye es una escuela que educa mejor, una sociedad que reconoce las capacidades de todas las personas es una sociedad más justa, abierta y cohesionada".

En la inauguración, la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica ha destacado que "la educación es uno de los espacios donde se juega el futuro de los derechos, la participación y la ciudadanía" y también que "los alumnos y alumnas no pueden esperar a que los cambios lleguen en 10 años. Cada curso que pasa en una oportunidad que no vuelve. Por eso es nuestro deber que este alumnado pueda ejercer su derecho".

Por su parte, el presidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Francisco Serrano se ha referido a la necesidad de "transformar las metodologías para que la escuela se adapte al alumno y no el alumno a la escuela. Para ello necesitamos compromisos concretos, porque la inclusión no puede quedares en una declaración de intenciones", y también al papel fundamental de las familias, que "han sido pioneras en la exigencia de que sus hijos e hijas tengan las mismas oportunidades que los demás". A todas ellas les ha recordado que no están solas: "Plena inclusión es vuestra casa".

SEGUIR AVANZANDO EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha puesto en valor la celebración de este congreso como un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y colaboración para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades. Asimismo, ha destacado ante los presentes el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la inclusión educativa.

El consejero ha agradecido a Plena inclusión España y a Plena inclusión Castilla-La Mancha la organización de este encuentro, así como el trabajo que desarrollan a diario las entidades del movimiento asociativo, los profesionales de la educación y las familias para construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha defendido la necesidad de apostar por un modelo educativo inclusivo, atendiendo siempre a las circunstancias y necesidades individuales de cada alumno y al criterio de los profesionales, porque apostar por una educación inclusiva "es enriquecedor para todas las partes".

Además, Illescas ha afirmado que "una sociedad que pelea por una educación inclusiva es una sociedad más justa", y ha apelado a la responsabilidad de las administraciones públicas para seguir trabajando por y para las personas con diferentes capacidades.

Por último, Javier López, presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, ha deseado como anfitrión un feliz Congreso a todas las personas asistentes. También ha ahondado en la idea de que "no puede existir desarrollo económico sin desarrollo social. El progreso colectivo solo es posible si nadie se queda al margen".

UN DESAFÍO URGENTE

El programa del Congreso aborda algunos de los principales desafíos para transformar la educación: como el acceso a la universidad y a la Formación Profesional, la participación de las familias, la transición a la vida adulta, la personalización del aprendizaje y la transformación de los centros educativos. A través de ponencias, mesas de diálogo y experiencias inspiradoras, las intervenciones buscan favorecer el intercambio de conocimientos y trasladar propuestas concretas a los distintos agentes implicados en la educación.

Esta primera jornada incluye además un espacio para abordar las políticas públicas y los compromisos necesarios para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, en un momento especialmente relevante para el desarrollo de nuevas estrategias y medidas que garanticen el derecho a la educación de todo el alumnado.