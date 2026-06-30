El Ministerio prevé ceder al Ayuntamiento de Toledo parte de la TO-23, tras finalizar los trabajos de mejora

Obras de mejora de la carretera TO-23, en el polígono de Santa María de Benquerencia - MINISTERIO TRANSPORTES

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de la movilidad urbana de la carretera TO-23, entre los kilómetros 0,3 y 7, a su paso por el polígono industrial de Santa María de Benquerencia, en la provincia de Toledo.

Tras la finalización de los trabajos, está previsto ceder al Ayuntamiento de Toledo el tramo de la carretera comprendido entre los kilómetros 2,2 y 7, así como la vía ciclista y peatonal, para que asuma la titularidad, conservación y mantenimiento de ambas infraestructuras.

En nota de prensa, el Ministerio recuerda que esta actuación ha contado con una inversión de 3,6 millones de euros (IVA incluido), financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objeto de las obras ha sido la mejora de la seguridad y accesibilidad de la carretera para los usuarios más vulnerables. Así, se ha ejecutado una vía ciclista y peatonal segregada de 8,1 kilómetros de longitud, con una anchura de 4 metros en el tramo comprendido entre la glorieta de Santa Bárbara y la calle Río Jarama; de 3 metros entre las calles Río Guadarrama y Ventalomar; y de 2,5 metros en el resto del recorrido.

Asimismo, se ha construido una pasarela atirantada de uso peatonal y ciclista para salvar el cruce de la TO-23 con la calle Valdemolinos, "lo que mejora la seguridad del tránsito peatonal y ciclista en este punto y reduce la necesidad de utilizar los pasos peatonales existentes". El firme de la nueva vía está compuesto por zahorra artificial con acabado superficial de polvo de sílice.

La actuación también ha incluido la ejecución del drenaje superficial mediante caños y badenes, la instalación de la señalización horizontal y vertical necesaria para la nueva infraestructura ciclista y peatonal, y la renovación de la iluminación en un tramo de la TO-23 mediante la sustitución de las luminarias existentes por otras con tecnología LED de mayor eficiencia energética.