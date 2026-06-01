El Ministerio refuerza los Institutos de Medicina Legal de Castilla-La Mancha con cuatro nuevos profesionales

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reforzará la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla-La Mancha con cuatro nuevos profesionales: dos psicólogos en Guadalajara, un educador social en Albacete y un técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en Toledo.

La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los IMLCF de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia, ha informado el Ministerio en un comunicado.

En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

Asimismo, todo el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo está ya instalado en su nueva sede. Se trata de un inmueble con más de 3.000 m2 construidos, en el que el Ministerio ha invertido 5,4 millones de euros. El traslado desde la antigua sede a este nuevo edificio se ha hecho de manera progresiva durante las últimas semanas.

El objetivo es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, así como en la realización de autopsias judiciales.