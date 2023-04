Ministra de Derechos Sociales "se dejará la piel" para que CCAA cumplan la Ley de Vivienda "hasta la última coma"

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que el ala de Podemos en la coalición de Gobierno se va a encargar de "dejarse la piel" para que se cumpla la Ley de Vivienda en todas las comunidades autónomas en cuanto esté aprobada.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto público en Toledo con EAPN, Belarra ha defendido que la vivienda es "el verdadero eje vertebrador" de una sociedad.

"En ese sentido, mi compromiso como ministra es que cuando esté la ley de vivienda aprobada, nos dejaremos a piel para que se cumpla hasta la última coma en todas las comunidades de este país", ha insistido.

En esta norma ha querido poner el énfasis para recordar a las comunidades autónomas "en rebeldía" que va a poner todo sus esfuerzos en su cumplimiento, confesando que si de ella hubiera dependido, estaría aprobada en marzo de 2020.

PROBLEMA DE POBREZA Y DE RIQUEZA

Ya centrada en la pobreza, ha reconocido cómo afecta esta problemática a la sociedad española y ha señalado que también hay que incidir en la actitud de aquellos que más tienen, porque "no va a haber justicia social hasta que no haya justicia fiscal".

Por ello, ha pedido a "esas grandes fortunas" en España que arrimen el hombro para hacer políticas más redistributivas, ya que observa "que en otros países, la gente que tiene mucho ha sido mucho más solidaria".

Aunque ha reconocido que "falta muchísimo por hacer" en el ámbito de la pobreza, ha puesto en valor la labor del Gobierno actual para "proteger a la gente en los momentos más difíciles", con un escudo social tras la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania, que no ha eliminado el problema pero que sí ha "parado el golpe".

No obstante, se ha mostrado inconformista "con parar el golpe", porque, a su juicio, "no vale" solo con eso, "no vale con un parche", sino que hay que trabajar en medidas estructurales, y al hilo de esta reflexión, ha citado algunas como la estrategia de lucha contra la pobreza, que espera que está aprobada "muy pronto", así como la ley de familias, que contribuye a que esta pobreza no se eleve.

"A veces avanzaremos más o menos, otras nos obligarán a retroceder, pero vamos a empujar hasta el último día de la legislatura", ha prometido Belarra.