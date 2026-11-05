La ministra de Educación destaca que "la diversidad en las aulas es la nueva normalidad"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este jueves el Servicio de Capacitación CECAP de Toledo. - MINISTERIO

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este jueves el Servicio de Capacitación CECAP de Toledo, un centro pionero en el ámbito de la inclusión en la Formación Profesional y el apoyo a las personas, que este año celebra su 20o aniversario.

A su llegada, la ministra ha destacado el carácter innovador del trabajo realizado por la entidad desde sus inicios y señalado que la "diversidad en las aulas es la nueva normalidad".

"La educación inclusiva para nosotros es un objetivo prioritario. Lo es para el Gobierno de España y también para proyectos tan importantes como este de CECAP, que cumple 20 años", ha señalado, según informa el Ministerio.

Tolón, que ha indicado que el proyecto es el "primero que trata la diversidad de esta forma en España", ha apuntado a la importancia de este centro "para muchas familias y para el proyecto de diversidad de este país".

Milagros Tolón ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Plan Estratégico de Educación Inclusiva para reforzar la calidad y la igualdad en la educación y asegurar que no existe ninguna barrera al acceso a este derecho.

Las medidas recogidas por el Plan beneficiarán potencialmente a 1,2 millón de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La ministra, acompañada por el presidente del Grupo Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, y el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha visitado a continuación las instalaciones de la entidad, dotadas de espacios formativos, aulas de innovación, salas de reuniones y entornos de trabajo colaborativo.

Ha podido intercambiar también con los colaboradores del centro, que le han explicado los proyectos en los que están trabajando para asegurar que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y tengan acceso a una formación de calidad.

El Servicio de Capacitación CECAP de Toledo fue creado en 2006 por el Grupo de Entidades Sociales CECAP y fue el primero de estas características puesto en marcha en España.

Se dirige a personas que, por distintas circunstancias y especialmente por razones de discapacidad, presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad en el ejercicio efectivo de sus derechos.

Actualmente, según el Ministerio, se ha consolidado como una herramienta de innovación social referente por sus aportaciones metodológicas y sus actuaciones de apoyo. Coordina también el Grupo de Inclusión G56, una iniciativa promovida por el Centro de Referencia Nacional de Artesanía de Albayzín (Granada) que promueve una Formación Profesional más inclusiva desde la gestión de la diversidad y el intercambio de buenas prácticas.

En este espacio de cooperación participan Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia Educativa de las distintas Comunidades Autónomas.

Unas 350 personas participan como beneficiaras directas de las distintas actuaciones impulsadas por el Grupo de Entidades Sociales, que cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha.