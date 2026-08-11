La ministra de Educación participa en el acto organizado en el Cerro Calderico de Consuegra

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TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presenciará este miércoles, 12 de agosto, el eclipse total de Sol desde el Cerro Calderico de Consuegra, Toledo, en un acto organizado en este emblemático enclave toledano.

El Ministerio forma parte de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación del Trío de Eclipse 2026-2027-2028, los dos eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

En este sentido, según informa el Ministerio, ha organizado un curso abierto para sacar provecho del potencial educativo de este histórico fenómeno, que ha contado con la participación de 2.670 inscritos.

El acto en el Cerro Calderico, que durará hasta la puesta del sol prevista a las 21.00 horas, contará también con la presencia de la alcaldesa de Consuegra y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias, María Luisa Rodríguez García.

Es la primera vez en más de un siglo que se puede observar este acontecimiento astronómico desde la península ibérica. Para aprovechar la oportunidad educativa que supone este fenómeno y la curiosidad que despierta entre los jóvenes, el Ministerio ha organizado, junto a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional, el curso online abierto (MOOC) 'El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028', en el que se han inscrito 2.670 personas.

Aunque el curso estaba dirigido principalmente al profesorado, estaba abierto a toda la ciudadanía. El Ministerio, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado (INTEF), ha ofertado este curso abierto de cinco semanas, con una dedicación estimada de 30 horas, que se ha desarrollado del 5 de mayo al 12 de junio de 2026.

Cada módulo incluía vídeos cortos con conceptos teóricos y prácticos explicados de forma accesible, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato.

El MOOC ha permitido anticipar así el interés del profesorado y de otros perfiles vinculados a la divulgación científica para tratar este acontecimiento astronómico de gran relevancia educativa y social.

Con enfoque práctico, ha puesto a disposición de los participantes recursos rigurosos, accesibles y directamente aplicables para trabajar los eclipses desde una perspectiva didáctica.

El eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto, que cruzará el país de oeste a este, es el primero visible desde la península ibérica desde 1905.

El eclipse total del 2 de agosto de 2027 será visible en el extremo sur del país durante varios minutos y el anular del 28 de enero de 2028 cruzará España de suroeste a noreste.