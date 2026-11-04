La misa funeral en la Catedral de Toledo cambia de fecha por motivos de agenda y finalmente será el día 10

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, durante una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre, en la iglesia parroquial de san Juan Bautista, a 31 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha ( - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información del Arzobispado de Toledo ha comunicado que, por razones de agenda de las diversas instituciones, la misa de funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda prevista para el día 12 de noviembre en la Catedral de Toledo, finalmente se celebrará el próximo martes, 10 de noviembre.

Tal y como ha informado el Arzobispado en nota de prensa, lo que sí se mantiene es la hora de la misa, que se ha fijado a las 19.00 horas en la Catedral Primada.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves será quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García, según ha confirmado él mismo este miércoles.

Al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Está previsto que los Reyes Felipe VI y Letizia, que visitaron a heridos y familiares al día siguiente del accidente ferroviario, asistan a esta misa en la Catedral Primada, según ha informado este miércoles Zarzuela.

Además, este miércoles el PP ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo asistirá al funeral.