La modificación de la Estrategia contra la Despoblación en C-LM entra en vigor con 13 nuevas actuaciones y 50 retoques

Archivo - Cantalojas, pueblo guadalajareño - AYUNTAMIENTO DE CANTALOJAS - Archivo

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la aprobación de la Primera Revisión Intermedia de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que llega con trece nuevas actuacines y medio centenar de retoques tras sus primeros cinco años de vigencia.

Tras este acuerdo, recogido por Europa Press, se envía el nuevo texto a las Cortes Regionales para su conocimiento, y se faculta al miembro del Consejo de Gobierno competente en materia de reto demográfico y despoblamiento territorial a adoptar cuantas medidas sean precisas para el desarrollo y ejecución de este Acuerdo.

Esta modificación incluía 13 nuevas actuaciones que servirán para adaptar este instrumento de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación a las nuevas necesidades que se están detectando en los pequeños municipios de la región.

Tal y como se expuso en el último Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación, estas modificaciones surgen del proceso de participación que se ha llevado a cabo a lo largo de este 2025 con motivo de la primera evaluación intermedia de la Estrategia que tiene horizonte en 2031.

Un bono de transporte rural, una vez desarrollado ya todo el Transporte Sensible a la Demanda en toda la región; la puesta en marcha de tarifa plana para autónomos o la financiación para pequeñas cooperativas o sociedades anónimas laborales que presten servicios en el medio rural se incluyen en la modificación.

También se da cabida al capítulo de la vivienda a través de un programa específico de vivienda para el medio rural, colaborando con los ayuntamientos en resolver cuestiones urbanísticas, a lo que se suma el fomento de las comunidades energéticas en este entorno.

Se plantea, igualmente, la aprobación del Estatuto de los pequeños municipios de Castilla-La Mancha que se contempla en el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.