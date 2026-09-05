Molina de Aragón (Guadalajara), con 11,7 grados, entre las localidades con la mínima más baja del país

Archivo - Parador de Molina de Aragón. - PARADORES - Archivo

SALAMANCA/GUADALAJARA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Molina de Aragón (Guadalajara), con 11,7 grados, ha sido unas de las localidades donde se ha registrado la temperatura mínima más baja en la mañana de este sábado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

La estación meteorológica de Bañobárez (Salamanca) ha registrado la temperatura más baja del país con 0,7 grados.

Tras la estación salmantina, en segunda posición de la lista está Puerto del Pico (Ávila), con 10,4 grados; seguida de Martinet (Lleida), con 10,6; Esterri d'Àney (Lleida), con 11,3; Vall de Boí (Lleida), con 11,5, y Molina de Aragón (Guadalajara), con 11,7.

Se sitúan después las estaciones de Salvacañeta (Cuenca) y las de Usero y San Pedro Manrique (Soria), con 12 grados en cada una, mientras completa la lista Bello (Teruel), con 12, 1 grados.