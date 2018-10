Molina y De la Rosa comparten diagnóstico y visión sobre UCLM, pensiones y huelga del 8M

Actualizado 05/03/2018 15:07:27 CET

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, y el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, han mantenido este lunes un encuentro en el que han hecho un repaso de temas pendientes como la Ley de Participación Ciudadana, la Universidad regional (UCLM), las pensiones y la convocatoria de huelga del próximo 8 de Marzo, siendo asuntos en torno a los cuales comparten "diagnóstico".

En declaraciones a los medios, De la Rosa se ha mostrado tranquilo de conocer de boca del vicepresidente que se está trabajando en temas como la Ley de Participación Ciudadana, que permitirá hacer una región "más ágil y participativa" y que el sindicato confía en que este año sea "el que va a ver la luz", ya que este 2018 "no puede ser un año baldío" pese a ser el último de la legislatura.

El dirigente sindical ha hablado también de la UCLM y de la preocupación mutua que existe entre ambas partes de que "no solo dé una imagen brillante sino que sea una universidad brillante" y que "todo el mundo busque conseguir que las titulaciones sean las más adecuadas y que las provincias puedan crecer económicamente y los jóvenes puedan tener educación de excelencia y no se marchen al finalizar su grado o realizar su máster".

Sobre la convocatoria de huelga del próximo jueves, el secretario regional de CCOO ha deseado que marque "un antes y un después" no solo en Castilla-La Mancha, donde ha augurado que la participación "va a ser muy fuerte", sino en el país. "Esto no se tiene que quedar aquí y tiene que ser la acción política la que vaya a hacer que esa igualdad sea efectiva y real", ha precisado De la Rosa, que ha asegurado que "las mujeres en cualquier espacio de la vida se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a los hombres, y eso es algo que se tiene que corregir".

Finalmente, sobre las pensiones, aunque consciente de que es un asunto a tratar en el seno del Pacto de Toledo y a través de un "gran pacto estatal" que garantice "pensiones dignas", ha apuntado que la Comunidad Autónoma se tiene que posicionar en torno a una reforma de las mismas para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas de Castilla-La Mancha, que reciben unas pensiones "miserables en la mayoría de los casos".

LEYES "MUY AVANZADAS"

Por su lado, el vicepresidente segundo ha señalado que tanto la Ley de Garantías como la de Participación Ciudadana son leyes "que están muy avanzadas y hay tiempo de sobra" para su aprobación porque es algo "asumible", convencido de que "más democracia nunca está de más en sociedades democráticas" y en la necesidad de todas las personas puedan vivir "en garantías" en la región.

García Molina, que no ha perdido "aún" la esperanza de que haya tiempo para que el Estatuto de Autonomía "sea una realidad"

y no solo por la reforma electoral, también ha hablado de la convocatoria de huelga del jueves. "Este debe ser el año donde las mujeres tomen la voz y expongan claramente la situación de desigualdad flagrante en todos los ámbitos", ha manifestado, seguro de que en este ámbito "se ha generado una situación de punto de no retorno" que solo puede crecer.

Asimismo, se ha referido a las pensiones para afirmar que le gustaría que los mayores no tuvieran que estar en las plazas y calles reivindicando "algo que se ganaron hace mucho tiempo" en vez de disfrutar de su ocio, aunque ha admitido que la solución "tiene que venir por parte del Estado".

ESTRATEGIA 9/19

En este punto, ha aludido a la 'Estrategia 9/19' de su formación, Podemos, que recoge una mejora de las pensiones de las mujeres de la región que se han quedado con las más bajas, especialmente de las mujeres mayores, "que son las que más nos han ayudado a que la región crezca" y "merecen una ayuda por nuestra parte".

Sobre esa estrategia y preguntado si la ha planteado ya al Consejo de Gobierno de la región, José García Molina ha explicado que la comentó en el seno de ese órgano después de su presentación y ahora espera "sentarse de manera más formal" con los miembros de cada Consejería para poder ir "dando forma" a esas medias y que en 2019 sean una realidad.

En cuanto al coste de la mayoría de las medidas, el también secretario regional de Podemos ha apuntado que "valen mucho más de lo que cuestan, porque son asumibles y porque tienen un efecto de retorno que en el medio plazo va a favorecer a la región".