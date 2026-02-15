Momentum Fest Toledo debuta con tres conciertos para celebrar sus diez años y dar visibilidad a jóvenes intérpretes

Cartel del Momentum Fest Toledo. - MOMENTUM

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Momentum & Juventudes Musicales de Toledo celebra en 2026 diez años facilitando que los jóvenes intérpretes se enfrenten al público real y lo hace a través del Momentum Fest Toledo, una cita que incluye tres conciertos de música clásica, antigua y pop entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, y que nace con vocación de continuidad.

Así lo ha expresado durante una entrevista con Europa Press el presidente de la Asociación, José Antonio Saldaña, quien explica que un grupo de padres vieron hace diez años que cuando sus hijos dejaban el Conservatorio "necesitaban otros espacios" para poder complementar su formación y darles una oportunidad ante el público.

De esa necesidad de unión "entre la etapa de formación y la etapa profesional" surgió Momentum, por la que han pasado esta década entre 30 y 35 músicos, algunos de los cuales están en la Orquesta Nacional, en Alemania o en diferentes orquestas.

Actualmente, en la Asociación hay diez músicos especializados en piano, violín, guitarra, flauta y oboe con una media de edad que fluctúa entre los 20 y los 25 años, aunque su presidente aclara que de ella puede formar parte "cualquier músico", pues ha habido músicos en la Asociación que no han pasado por el Conservatorio, e incluso cualquier persona que no lo sea.

En general, "son jóvenes intérpretes que necesitan rodar su programa fuera del Conservatorio para luego enfrentarse a pruebas del Superior o de máster o de lo que sea", ha apuntado, admitiendo que la Asociación tiene las miras puestas en crear una orquesta propia. "Estamos trabajando en ello", aclara el presidente de la Asociación.

EXPERIENCIA INMERSIVA

Mientras eso llega, Momentum Juventudes Musicales de Toledo va a celebrar sus primeros diez años con este ciclo de conciertos que componen el Momentum Fest Toledo, que se abrirá el día 27, a las 19.00 horas, con la interpretación de Promenade Piano Dúo, desde el Museo de los Concilios.

Desde este mismo lugar, José Antonio Saldaña explica que, gracias a la colaboración de la Asociación Museo Santa Cruz Vivo, este primer concierto de piano a cuatro manos ofrecerá una "experiencia inmersiva" de "360 grados", pues el piano se pondrá en el centro del museo y las sillas s situarán alrededor.

El repertorio de esta cita está compuesto por "música muy conocida" y que al público le va a sonar "enseguida", como una de las piezas del ballet de 'El Cascanueces'.

El sábado será el turno del Cuarteto de Cuerda Valencia, formado por cuatro mujeres que ya conocen Toledo porque han participado en el ciclo de Música y Patrimonio que se hace con el Consorcio de Toledo en la iglesia de San Sebastián.

Será a las 19.00 horas, en el auditorio del Colegio Infantes, donde sonarán éxitos de la música moderna con un repertorio "muy variado", en el que se incluyen canciones de Queen, Coldplay, Mecano o Abba.

Ese mismo día, a las 12.00 horas, en la librería La Madriguera de Papel, el Cuarteto de Cuerda Valencia participará en un encuentro donde hablarán de música y de sus experiencias y donde también tocará algo en directo.

El último de los conciertos será el domingo a las 12.30 horas en el Círculo de Arte a cargo de Cantoria Nova Romana, un coro compuesto por unas 30 personas, que pertenece a la Asociación Fábrica Harmónica, con la que Momentum & Juventudes Musicales de Toledo realiza intercambios.

El repertorio de este concierto recordará la figura de San Francisco de Asís, con motivo del VIII Centenario de su muerte, entroncando así con la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo.

El concierto del viernes será gratuito y los del sábado y del domingo tendrán un coste de 10 euros cada uno, aunque hay un abono a un precio de 15 euros para "cubrir el presupuesto", según explica José Antonio Saldaña, que recuerda que la Asociación no cuenta con financiación ni privada ni pública para poner en marcha este festival.

"LA MÚSICA CLÁSICA, MUY ACTUAL"

Sobre el tirón que este tipo de música tiene en la actualidad, el presidente de la Asociación Momentum & Juventudes Musicales de Toledo defiende que "está muy actual" y argumenta que muchos grupos de rock, si profundizas en ellos, "tienen cosas de Bach, cosas de Mozart, de Beethoven, digamos que todos los estilos de música se retroalimentan unos de otros durante toda la vida".

"Creo que vamos llegando a la música clásica según vamos teniendo una edad, te vas haciendo mayor, primero eres más de rock, luego el rock ya te va sonando un poco estridente y accedes a otros estilos de música" como la clásica, que defiende que "tiene buena salud" aunque quizá le "falta el conectar un poco más con edades menores".

A su juicio, este tipo de música "la tenemos poco escuchada, poco oída, pero cuando vas a un concierto de música clásica, que además te explican el repertorio, en qué consiste, qué vas a escuchar" pues la gente "se engancha".

Una realidad que han podido vivir a través de la colaboración de la Asociación con el ciclo de Música y Patrimonio en la iglesia de San Sebastián, un sitio apartado, que no está en los canales habituales por los que se puede pasear y donde es difícil aparcar, y pese a ello la iglesia está llena en cada concierto.

Junto a esa colaboración, la Asociación, con el Ayuntamiento y diferentes entidades, participa en la actividad 'Pianos en la Calle', que ya se está preparando para el próximo mes de octubre; en La Noche del Patrimonio, en el programa Educa que se celebra en los colegios y en eventos privados en los que demandan músicos.

José Antonio Saldaña concluye afirmando que entre los objetivos a futuro figura el hacer "un poco más grande" la Asociación, ampliar su presencia en la provincia y si cabe también a la región e incluso llegar a hacer un ciclo de jóvenes intérpretes a nivel regional, siempre bajo la premisa de intentar contribuir a la visibilidad de los músicos.