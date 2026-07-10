Mónica García anuncia un nuevo CISNS para abordar el Estatuto Marco la próxima semana

1103340.1.260.149.20260710141021 Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la convocatoria de un nuevo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tendrá lugar la próxima semana, para abordar el Estatuto Marco, después de que la reunión monográfica del 10 de junio terminase sin acuerdos.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa posterior al pleno del CISNS que ha reunido este viernes al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, que, según ha asegurado García, han querido incluir el asunto del Estatuto Marco en el orden del día del encuentro.

La titular de Sanidad ha subrayado que esta norma se ha dialogado "por activa y por pasiva" a lo largo de los dos últimos años y ha reprochado a los consejeros del Partido Popular que pidan la retirada del nuevo texto y permanecer con la ley de 2003.

"Lo que es curioso es que se presenten como adalides de una supuesta defensa de los profesionales y que luego nos digan que esas mejoras que nos reivindican los profesionales las dejemos en un cajón", ha criticado.

(Seguirá ampliación)