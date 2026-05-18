Monotorizar con drones la presencia de plagas, entre los 49 proyectos de investigación que el Iriaf desarrolló en 2025

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, preside el Consejo de Dirección del Iriaf. - JCCM

CIUDAD REAL 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) desarrolló en 2025 un total de 49 proyectos de investigación financiados con fondos europeos, nacionales, regionales y recursos propios. Entre los objetivos están la aplicación de la digitalización y técnicas basadas en el uso de drones y satélites para monitorizar la presencia de enfermedades y plagas o mejorar el manejo del cultivo de pistacho y olivo.

Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que este lunes ha presidido el Consejo de Dirección del Iriaf junto a su director, José Luis Tenorio, en el que se ha dado cuenta de la actividad de 2025

Desde Tomelloso ha explicado que en los últimos años se ha impulsado la formación como ejercicio de transferencia de conocimiento, para enfocar los proyectos de investigación como respuesta a las necesidades del territorio y del relevo generacional, y para estabilizar la plantilla del personal técnico e investigador.

Comenzando por la plantilla del personal técnico e investigador, el año pasado se centró en la consolidación de los más de 200 profesionales que suman los centros dependientes del Iriaf.

En formación, el año pasado el instituto llevaron a cabo 146 cursos y jornadas en los que se abordaron cuestiones de diversa temática en los ámbitos agrario, ganadero, forestal y de desarrollo rural en los que participaron 3.544 alumnos y alumnas.

El Gobierno regional, en nota de prensa, pone el foco en las jornadas de puertas abiertas en Albaladejito, en Cuenca, se celebrarán el 27 de mayo con la participación de cerca de mil personas y 38 empresas para transferir los resultados de los campos de experimentación realizados durante estos dos últimos años con el objetivo de "facilitarle la elección de los cultivos que quieran implantar".

INVESTIGACIÓN

Por lo que respecta a la investigación, Entre los avances de estos proyectos, en relación con el sector ganadero cabe citar los resultados obtenidos en el Plan de Mejora de la Raza Ovina Manchega junto con AGRAMA que ha permitido incrementar la producción leche hasta 250 litros /oveja y año como media.

En el ámbito vitivinícola, se están desarrollando proyectos para diversificar los productos derivados de la uva, junto con la Universidad de Castilla-La mancha y financiación de Innocam, para la obtención de bebidas de bajo contenido alcohólico para promover la sostenibilidad de la industria enóloga y de la fruta (mezcla de mosto con naranja y manzana).

También destaca que de las 14 variedades ampliadas para incrementar el Potencial Vitícola de Castilla-La Mancha, seis se han recuperado gracias a las investigaciones del IVICAM-IRIAF. Estas variedades son la Benedicto, Blanca de Tollo, Jarrosuelto, Montonera del Casar, Mizancho y Moscatel Serrano.

En materia de sanidad animal y apicultura, Julián Martínez Lizán ha destacado que el Iriaf participa en proyectos pioneros como el desarrollo de la primera vacuna de la historia para proteger a las abejas contra la loque americana, una bacteria devastadora o los nuevos estudios de tratamiento contra la varroa en los que se está trabajando.

"En cualquier caso, son muchas las inquietudes que mueven al IRIAF buscando rentabilidad, compromiso en la eficiencia y sobre todo garantizando la viabilidad de las explotaciones algo en lo que el Gobierno regional está plenamente comprometido", según el consejero.

SIN CIENCIA APLICADA, NO HAY RELEVO

Todo este proceso investigador tiene también como objetivo dar respuesta a uno de los mayores retos del sector, el relevo generacional. El consejero ha incidido en que el relevo generacional no se puede basar solo en ayudas económicas, sino en asegurar la viabilidad de las explotaciones.

En este sentido, la investigación aplicada permite reducir riesgos, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad, algo esencial para que los jóvenes apuesten por el campo.

Por esta razón, las investigaciones del Iriaf están orientadas a convertir la sostenibilidad en menores costes, mayor eficiencia en el uso de recursos y mejor adaptación al cambio climático, contribuyendo a un modelo productivo más resiliente y competitivo.

Algunos ejemplos al respecto son que los investigadores pueden proporcionar soluciones para que las abejas sobrevivan a veranos extremos de temperatura; el estudio del comportamiento de 24 variedades de uva y cinco patrones ante diferentes situaciones de estrés térmico y estrés hídrico o la valorización de la cascara de pistacho como biofertilizante.

Desde el Ejecutivo recuercan que, recientemente, en el Iriaf se ha celebrado una 'Jornada sobre el Relevo Generacional Agrario post 2027', que ha dado continuidad a la labor iniciada por Castilla-La Mancha como impulsora del Dictamen sobre Relevo Generacional en la Agricultura en el seno de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones y al Foro de Diálogo Local de Valdepeñas del pasado febrero.

REFUERZO CIENTÍFICO, INFRAESTRUCTURAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Por último y recorriendo la actividad centro por centro, el consejero ha explicado que el año 2025 ha estado marcado por un avance significativo en la actividad científico-técnica del Iriaf, con la consolidación de líneas estratégicas de investigación, la captación de nuevos fondos y el refuerzo de sus infraestructuras.

El Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA) de Marchamalo ha participado en iniciativas europeas para avanzar en la generación de conocimiento aplicado, favoreciendo el acceso a redes científicas de alto nivel.

Por su parte, el Centro de Investigación Agroganadera de El Chaparrillo (CIAG), en Ciudad Real, ha reforzado su actividad investigadora mediante la obtención de nuevos proyectos para ampliar su capacidad de generación de resultados en áreas clave como los cultivos leñosos.

El Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra), de Valdepeñas, ha llevado a cabo actuaciones dirigidas a la optimización de las condiciones de bienestar animal, incorporando mejoras en instalaciones que permiten el desarrollo de ensayos bajo estándares más exigentes desde el punto de vista zootécnico.

Asimismo, el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) ha impulsado el proyecto PEELSTACHIO, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que representa un enfoque multidisciplinar orientado a la valorización de subproductos agroindustriales.

Desde la perspectiva estructural, la adquisición de las instalaciones de la finca de Albaladejito en Cuenca destinadas a la actividad del CIAF, junto con la formalización del arrendamiento de superficies experimentales, supone un avance decisivo en la estabilidad operativa y en la planificación a medio y largo plazo de los ensayos agronómicos.

Este fortalecimiento se complementa con actuaciones como el acondicionamiento de espacios para la transferencia y divulgación en la Estación Vitícola de Alcázar de San Juan (EVE), o el inicio de la ampliación de infraestructuras en el Centro del Clamber

Por último, el Centro de Investigación del Dehesón del Encinar ha reforzado su papel como nodo de transferencia en sistemas agrosilvopastoriles mediante la mejora de instalaciones y la puesta en marcha de un Centro de interpretación.