Montiel recupera su patrimonio eclesiástico y cultural con más de un millón de euros de presupuesto regional

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en Montiel. - JCCM

CIUDAD REAL, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de un millón de euros en la rehabilitación del patrimonio eclesiástico y cultural en la localidad de Montiel, en Ciudad Real, en los últimos años

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha realizado una visita al municipio donde ha indicado que se han destinado 100.000 euros a la rehabilitación de la Iglesia de San Sebastián Mártir; más de 163.000 euros a la investigación arqueológica en el Castillo de la Estrella y 760.000 euros en diferentes talleres de empleo que se han desarrollado en este castillo, según ha explicado la Junta por nota de prensa.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que, en el caso de la Iglesia de San Sebastián Mártir, el objetivo principalmente ha sido rehabilitar las cubiertas del edificio de tal manera que vuelva a estar dotado de las condiciones de impermeabilización, capacidad y estabilidad para que el edificio siga manteniendo el uso para el que se proyectó, así como el aspecto semejante al que históricamente ha mantenido.

Por este motivo, se han llevado a cabo actuaciones de reparación y rehabilitación total de la cubierta de la nave principal y del presbiterio y su estructura, además de las cubiertas de los cuerpos inferiores. Asimismo, se ha actuado con la limpieza y protección general de las fachadas, así como actuaciones en el interior.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha indicado que, en el caso del Castillo de la Estrella, este proyecto ha tenido como objetivo principal profundizar en el conocimiento del conjunto arqueológico con especial atención a la arqueología del conflicto y de la religión en la Edad Media.

Entre las actuaciones realizadas destaca la excavación arqueológica en el castillo, la prospección intensiva con detectores de metales en el campo de batalla, el análisis de estructuras defensivas y religiosas, y la documentación de materiales arqueológicos.

Además, se ha buscado fomentar la formación académica y la difusión científica, contribuyendo al desarrollo cultural y económico de una comarca afectada por la despoblación.

Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor el esfuerzo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando en la conservación del patrimonio cultural y eclesiástico del conjunto de la Comunidad Autónoma.