Mora anuncia un Data Center con una inversión de 3.000 millones de euros y cerca de 1.000 puestos de trabajo permanentes

El CEO de EdgeMode, Charlie Faulkner; el alcalde Mora, Emilio Bravo, y el director para Europa de Bloom Energy, Reto Zueger, durante la presentación del proyecto de Data Center 'Malpica AI 300MW'. - EUROPA PRESS

MORA (TOLEDO), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mora ha acogido este miércoles la presentación del proyecto de Data Center 'Malpica AI 300MW', impulsado por un consorcio de empresas encabezado por EdgeMode y Bloom Energy, con una inversión prevista de 3.000 millones de euros y entre 500 y 900 empleos permanentes una vez entre en funcionamiento.

Así lo ha destacado el alcalde del municipio, Emilio Bravo, durante la presentación, en la que ha estado acompañado por el CEO de EdgeMode Inc, Charlie Faulkner, el director para Europa de Bloom Energy, Reto Zueger, que ha incluido la firma de un Memorandum de Entendimiento y Colaboración entre las empresas promotoras y el Ayuntamiento de Mora.

Bravo, que ha calificado la presentación como "un antes y un después" para el municipio, ha destacado el impacto económico del proyecto, también a nivel regional.

El alcalde de Mora ha destacado el impacto en el ámbito laboral, en un primer momento a través de la construcción, durante la cual "solamente de empleo directo" se prevé una necesidad de "3.000 personas", además de "empleo indirecto de 2.500" personas.

Además, ha señalado que, una vez en marcha, ofrecerá la oportunidad de cerca de 1.000 puestos de empleo. "Serán necesarios ingeniero, técnicos de operación, personal de seguridad, mantenimiento y administración", ha planteado Bravo.

"Es verdad que es un proyecto ambicioso y llevará tiempo en llevarse a cabo", ha advertido el alcalde moracho, apuntado, sin embargo, que "construir un campus data center en Mora es algo que puede cambiar la historia de Mora y la historia de Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha planteado su confianza en que cuente también con el apoyo del Gobierno autonómico. "Estoy seguro de que el Gobierno regional la apoyará, como apoya todas las inversiones importantes que llegan", ha señalado en este sentido.

Por su parte, Charlie Faulkner ha destacado que el proyecto contará con 300 MW de potencia, y forma parte de un plan más ambicioso que contará con cinco centros en España, integrados en una red europea.

"Nuestro objetivo es crear un centro de datos como un proyecto de infraestructura que atraiga inversores y que genere beneficios económicos para la comunidad local", ha señalado el CEO de EdgeMode, aventurando un gran desarrollo de negocio, ya que "hay muchísima demanda de Inteligencia Artificial". "Creará muchas oportunidades económicas para la comunidad en los años venideros", ha afirmado el empresario.

Faulkner ha señalado que gracias a las características del proyecto, su previsión de puesta en funcionamiento es a corto plazo, y que "desde el inicio de la construcción a su puesta en funcionamiento", tan solo pasarán "de 18 meses a dos años".

Respecto al volumen de inversión, ha manifestado su optimismo, señalando que "el proceso de financiación está en marcha", y que "es un proyecto que está desarrollado y en el que tenemos mucha confianza".

En cuanto a la elección de Mora como localización del proyecto, Faulkner ha expuesto que se ha debido a "una combinación de localización, los atributos y la relación con las administraciones locales". En este sentido, ha destacado el emplazamiento privilegiado por su proximidad a Madrid.

UN SISTEMA DE ENERGÍA AUTÓNOMO

De su lado, Reto Zueger ha descrito el sistema de alimentación energética, a través de la instalación de 30 módulos de 10 Mw alimentados mediante gas natural, de forma autónoma de la Red Eléctrica.

"Muchos habéis preguntado por qué usar esta tecnología y no conectarnos a la red principal", ha señalado el director europeo de la multinacional energética, señalando que, "las características del sistema energético europeo no permiten este tipo de conexión".

Además, ha señalado que el sistema independiente "permite que el centro de datos de Malpica empiece a operar en un plazo corto de tiempo".

Por otra parte, ha señalado que no precisa de una fuente de agua y cuenta con un reducido volumen de emisiones, lo que la convierte en "una solución muy sostenible". "Es la tecnología más sostenible y avanzada que tenemos en este momento", ha señalado.