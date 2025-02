Mora (PSOE) constata su adiós como diputado con homenaje a su mujer: "Me debo a ella, la política nos ha robado tiempo"

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora diputado del PSOE Fernando Mora ha oficializado su adiós parlamentario mediante una comparecencia ante los medios este lunes, con palabras de homenaje expreso a su mujer. "Mi mujer se jubiló hace 15 meses, creo que me debo a ella, la he quitado mucho tiempo, se ha ocupado de criar a mis hijos más que yo, la política nos ha robado mucho tiempo a los dos y nos ha dado tiempo".

Junto al número 'dos' del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha desvelado que su intención de abandonar su tarea como diputado la conocían "muy pocos", y que fueron sus compañeros de grupo parlamentario los primeros en saberlo en una reunión previa al pleno del pasado jueves. "No quería irme a la francesa", ha señalado.

Así, ha mencionado que el presidente regional, Emiliano García-Page, lo sabía "el primero", destacando que con "mirarse" saben lo que están pensando. "Llevamos tanto tiempo juntos, que no hace falta que nos digamos nada. Cuando en el pleno me dio un abrazo, me dijo ¿te has emocionado, verdad?".

Dejará su acta de diputado el 1 de marzo, y sobre quien le sustituirá como parlamentario y secretario primero de las Cortes, Sergio Gutiérrez ha señalado que es algo que se conocerá en esta semana, un proceso en el que el PSOE respetarán los tiempos y seguirán el orden de la lista electoral de la provincia de Toledo.

De este modo, son Silvia Fernández, delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo y Álvaro Toconar, secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla-La Mancha, los que suceden a Mora en esta lista electoral.

En todo caso, Mora ha señalado que es una decisión que compete al partido, aunque sí ha dejado claro que estará presente en el acto de toma de posesión de quien le sustituya, algo que podría materializarse alrededor del 6 de marzo en el Parlamento.

Agradeciendo todas las muestras de cariño de estos días y el papel de los medios de comunicación para ser altavoz de sus ideas, ha vuelto a reivindicar que cree en la política como la "luz de la razón" que hace libres a las sociedades, parafraseando a Kant.

También ha rechazado que hoy no existe la política entendida como diálogo, y que lo que enseñan hoy los politólogos es a hacer "frases hechas" que ponen en boca de los políticos, criticando que dentro de los representantes de los ciudadanos hay "demasiado ombliguismo".

"UN CIMIENTO DEL PSOE"

Gutiérrez ha destacado que Mora "no es un diputado más, sino un cimiento del PSOE en Castilla-La Mancha" que deja "una huella imborrable", por lo que aprovecharán "su caudal" de sabiduría y experiencia en su labor al frente de la Secretaría de Análisis y Estudios Estratégicos en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha.

Mora ha señalado que trabajará "intensamente" para el partido, aunque ha bromeado con su número 'dos' sobre que no querrá que trabaje "full time" cuando va a estar jubilado, a lo que Gutiérrez le ha contestado en tono de broma que se le permitirá teletrabajar.