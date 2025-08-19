Moral de Calatrava celebra el éxito de sus fiestas y reivindica la pasión por la Virgen de la Sierra y San Roque

Procesión de San Roque y la Virgen de la Sierra en Moral de Calatrava (Ciudad Real). - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS

MORAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio ciudadrealeño de Moral de Calatrava ha concluido sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Sierra y San Roque celebrando un nuevo éxito y destacando la pasión por los patrones del municipio.

El alcalde, Manuel Torres Estornell, destacaba durante la procesión "un balance muy positivo de las fiestas, una participación en todas las actividades, que ha sido todo un éxito" poniendo el foco en que "miles de personas puedan disfrutar de estas ferias y fiestas de Moral de Calatrava".

Una efeméride que se ha extendido desde el pasado 12 de agosto hasta el sábado 16 con una amplia programación de actividades, con la procesión conjunta de la Virgen de la Sierra y de San Roque, como evento central en la noche del viernes 15 de agosto.

En la misma, la imagen de San Roque desciende desde su ermita para encontrarse con la Virgen de la Sierra y recorrer las calles del municipio de forma conjunta.

Torres Estornell destacaba la amplia participación en la procesión, que, en sus palabras "viene a demostrar es el fervor religioso, esa exaltación de la Virgen de la Sierra, y como puedes ver, los moraleños están en la calle adorando y queriendo ver a su patrona".

Tras la procesión, Moral de Calatrava continuaba con sus fiestas patronales durante la jornada del domingo, arrancando con la función religiosa en honor a San Roque y extendiendo la música y las actividades durante toda la jornada.

El municipio ha echado el cierre a estos festejos reiterando la invitación a conocer sus atractivos, como el conjunto histórico artístico, que cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural desde hace más de 40 años, o sus próximas citas festivas como el Santísimo Cristo de la Humildad, que se celebrará desde el próximo 13 de septiembre.

De esta forma, el municipio reivindica un año más el éxito de sus fiestas patronales, sin perder la vista de su próxima cita el próximo 13 de septiembre con la festividad del Santo Cristo de la Humildad.