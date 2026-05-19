Morant compromete los recursos necesarios para que el Observatorio de Yebes muestre el "histórico" Eclipse Total Solar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/GUADALAJARA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que el próximo 12 de agosto España será "el mejor lugar del planeta" para seguir el eclipse total de sol.

"Aconsejo a la ciudadanía que deje el móvil un rato, que no intentemos sacar la mejor foto del eclipse, que seguro que va a haber fotos fantásticas con otras herramientas, y que lo vivamos con condiciones de seguridad, con las gafitas y con la familia", ha señalado este martes Morant en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado.

En este marco, ha recordado que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar.

"Hacemos que este observatorio sea un espacio para divulgar la ciencia ese 12 de agosto y por eso vamos a contar con expertos científicos, vamos a poner los recursos necesarios en las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional para facilitar que los medios de comunicación españoles e internacionales, que los científicos españoles e internacionales puedan hacer ciencia y puedan mostrarle al mundo entero este fenómeno histórico que ocurre más o menos cada 100 años", ha comentado.

La responsable de Ciencia ha incidido en que España va a tener una "oportunidad excepcional" para seguir este evento astronómico y, por ello, "van a venir científicos, astrónomos, astrofísicos de todo el mundo".

"Queremos también que esta experiencia sea una gran oportunidad para la divulgación científica, para que la ciudadanía entienda qué significa un eclipse total y qué significa y cuáles son las consecuencias en la naturaleza, en el día a día, en la vida de todos nosotros", ha puntualizado.

El Gobierno, ha añadido Morant, quiere aprovechar también este evento para "despertar" vocaciones STEM y situar a las universidades, observatorios y centros de investigación españoles "en el centro del mapa internacional de la astronomía".

Para ello, el Ejecutivo lleva meses trabajando a través de una comisión interministerial en la que participan trece ministerios. "Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de interior, de protección... el 12 de agosto tenemos que salvaguardar la integridad de las personas, la integridad de nuestros espacios naturales, en definitiva", ha explicado.

"Hay que moverse todos, estamos perfectamente comunicados y trabajando con las comunidades autónomas, con ayuntamientos, con la comunidad científica", ha asegurado.

Asimismo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha recalcado que van a hacer "campañas importantísimas para que nadie se deje la vista con una imprudencia mirando al sol en ese momento".