Las 'morchellas' o 'colmenillas', setas de primavera, serán las protagonistas de la Semana Micológica de Albacete

Del 7 al 12 de noviembre tendrá lugar en Albacete la 26º Semana Micológica, organizada por el Aula de la Naturaleza de la Universidad Popular; la Sociedad Micológica de Albacete y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, y que este año ha elegido como hongo protagonista a las 'morchellas', seta de primavera, más conocida en la provincia de Albacete como 'colmenilla'.

El vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, ha presentado los actos que se han preparado, junto a José Fajardo, formador del Aula de la Naturaleza y gran impulsor de esta Semana Micológica; Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha que acogerá una de las jornadas micológicas, y la directora de la Universidad Popular, María José Jiménez.

"Es importante que conozcamos y demos valor a la riqueza micológica de Albacete y otras provincias, porque lo que no se conoce no se cuida", ha subrayado Vicente Casañ, destacando el propósito último de esta Semana Micológica, que no es otro que divulgar entre la ciudadanía los distintos tipos de hongos y setas; el valor que nos aportan y buenos usos y costumbres en el monte, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"La afición a las setas tiene un valor que va más allá de las connotaciones gastronómicas o de turismo, pues la micología es una actividad que nos conecta con la naturaleza, una afición que nos descubre el frágil equilibrio ecológico de nuestros bosques y montes, de ahí la importancia de que los aficionados que más experiencia tienen nos enseñen cómo salir al monte; qué setas se deben coger y cuales no y cómo respetar los entornos", ha expuesto Vicente Casañ.

RIQUEZA MICOLÓGICA

La 26º Semana Micológica se iniciará con la exposición 'No todas son iguales', con setas en vitrinas, recolectadas en los días previos; fotografías, libros, cultivos y dibujos, que tratarán de ofrecer una visión amplia de la riqueza micológica de Castilla-La Mancha.

Se completa esta muestra con la colección de setas en resina del Museo de la Biodiversidad de Ibi (Alicante).

Esta exposición podrá verse en el hall de la Casa de la Cultura José Saramago y en su inauguración, el lunes, 7 de noviembre, se presentará el póster divulgativo dedicado este año a las 'morchellas' y el presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas Andaluzas, José Gerardo, ofrecerá una conferencia sobre estas enigmáticas setas.

José Fajardo ha explicado que esta seta, conocida en Albacete como 'colmenilla' o 'cagarrias', es una seta de fructificación primaveral, muy apreciada como comestible, si bien en crudo pueden resultar tóxicas, una toxicidad que se pierde con la desecación.

El profesor ha avanzado que ya se ha encontrado la técnica para el cultivo de esta seta, que en España está prohibido vender en crudo.

MÁS ACTOS

El ciclo de conferencias de la 26º Semana Micológica continuará el martes, 8 de noviembre, con la ponencia de Óscar García Cardo, ingeniero de Montes y doctor en Ciencias, que hablará de los hábitats naturales de interés micológico en Castilla-La Mancha; y al día siguiente, 9 de noviembre, el profesor de Genética de la Facultad de Medicina, Francisco Sánchez, ofrecerá una ponencia sobre qué hacer en caso de intoxicación por ingesta de setas y de un protocolo que se pretende establecer para que los centros de salud tengan disponible un antídoto para aplicarlo con prontitud en caso de intoxicaciones y así evitar daños al hígado en caso de que se produzcan, tal y como ha avanzado José Fajardo.

Estas conferencias serán en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con entrada libre.

El 10 de noviembre la actividad se trasladará al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

Su director, Pablo Ferrandis, ha explicado que habrá una atractiva visita guiada, que dará comienzo a las 16.30 horas, centrada en los hongos y ecosistemas, que ya se hizo el pasado año y resultó muy interesante, pues se combina la divulgación de la Sociedad Micológica, en torno a los hongos; con la que ofrece el Jardín Botánico, sobre las plantas.

Tras la visita guiada y entrega de premios del Concurso de Fotografía Micológica, se pasará a presentar el cuaderno divulgativo de este año, centrado en el género de la 'morchella'.

Además, habrá un curso breve de Pinchos y tapas con setas, a celebrar entre el 15 y el 24 de noviembre, en las Cocinas de la Escuela Taller, con Diego Pérez, técnico en Hostelería como formador; y la excursión Setas de la Sierra de Alcaraz, que se hará coincidir con las XIV Jornadas Micológicas de Molinicos, el 12 de noviembre, de tal forma que además del itinerario micológico por la Sierra de Alcaraz, se visitará el Museo Micológico 'La Casa del Nízcalo' en Molinicos.