Morejón (Vox) se pasa la ZBE de Guadalajara "por el forro de lo que rima con emisiones" y Alguacil evita confrontación

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GUADALAJARA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La polémica en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara se ha reavivado tras la difusión en redes sociales de un vídeo del concejal de Casco Histórico, de Vox, Víctor Morejón, en el que dice literalmente: "Me paso la Zona de Bajas Emisiones por el forro de lo que rima con emisiones", y asegura que, mientras su formación forme parte del Gobierno municipal, "no habrá Zona de Bajas Emisiones" al considerar que responde a "agendas" que, a su juicio, no se ajustan a los intereses de la ciudadanía.

Estas declaraciones se producen en un momento de debate político sobre la ordenanza y después de que el Ayuntamiento --donde gobierna el PP con Vox-- haya aprobado una prórroga en la aplicación del régimen sancionador y dejando también claro que solo se aplicará cuando se superen los niveles de contaminación.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil (PP), ha evitado entrar en la polémica directa con este concejal del partido con el que gobiernan en el Consistorio por su video, limitándose a señalar que "cada uno es responsable de sus palabras y de sus videos".

Alguacil ha defendido, en todo caso, que la ZBE aprobada por el Consistorio "responde a los intereses de la ciudad", recordando que su activación efectiva solo se producirá en el caso de que se superen los niveles de contaminación establecidos por los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud.

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento aprobó una nueva moratoria de la ZBE hasta diciembre de 2027, y lo hacía sin el apoyo de la oposición.